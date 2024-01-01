Правовой беспредел должен быть урегулирован или приведёт к бунту

28 декабря 2023 года прошла итоговая рабочая встреча профсоюза «Новый труд».

Выступали:

Дарья Митина (Председателем Профсоюза).

Дарья Митина заявила, что платформенная занятость характерна не только для РФ, но и для всего мира, и проблемы везде носят сходный характер.

Митина объяснила, что в РФ базового текста закона о платформенной экономике, известного общественности, ещё нет. Это несмотря на то, что его принятие запланировано на весеннюю сессию.

«Наша (профсоюза «Новый труд») цель - аккумулировать предложения, которые мы получаем от наших корреспондентов (работников платформенной занятости) и донести их до депутатов, до комитетов (по труду и занятости, по налоговой политике).

Также Митина рассказала о встрече с товарищами из марокканского профсоюза таксистов. В Марокко ни одна платформа не может начать работать без санкции профсоюза.

«Так что профсоюз, если он сильный, может заставить с собой считаться даже в условиях монархии».

Анатолий Баранов (руководитель отдела НПНТ по массовым коммуникациям и СМИ):

«Вайлдберриз, Озон - они довольны сложившейся ситуацией. Они образовали платформенный союз, чтобы не допустить новых крупных игроков. Так что новых платформ появляться не будет. А число самозанятых в России растёт. В апреле было 6 млн., к концу года - уже 9. Количество субъектов в эксплуататорской части стабильно, а количество эксплуатируемого народа растет в большой прогрессии и не будет останавливаться. Очевидно, что при таких условиях уровень эксплуатации в этой системе будет только расти.»

Денис Зоммер (Руководитель орготдела НПНТ).

Денис Зоммер говорил о протестах на «Вайлдберриз», которые были вызваны любовью корпорации к получению прибыли за счёт штрафов и односторонних изменений условий оферты (договоров с работниками).

Денис Зоммер заявил: «Мы начали дискуссии про декретные выплаты для самозанятых женщин. Эту тему выплат уже подхватили в профильных Комитетах Государственной Думы, на наше обращение ответил Ярослав Нилов, который возглавляет комитет, занимающийся социальной политикой. То нелёгкое дело, за которое мы взялись, очень востребовано и приведёт к необходимым результатам».

Сергей Храмов (Генеральный инспектор труда СПР)

Сергей Храмов рассказал, что он и его товарищи ведут в день 2-3 судебных заседания, в ходе которых «Вайлдберриз» заставляют переводить трудовые отношения из отношений по оферте в нормальные трудовые договоры. Также с «Вайлдберриз» удаётся взыскать деньги за неотгулянные отпуска и переработки.

Кроме этого Храмов пояснил, что большинство тех, кого называют самозанятыми, называть так неправильно. Самозанятый - это лицо, оказывающее разовые услуги, каждая из которых оформляется индивидуально. Каждый самозанятый работает по ГПХ (договор гражданско-правового характера), но не каждый работающий по ГПХ, самозанятый. Когда фирма, типа «Вайлдберриз», оформляет по ГПХ своих постоянных работников – эти люди не самозанятые. Это постоянные работники, которых незаконно лишили положенных по Трудовому кодексу трудовых прав и чьи права на трудовой договор можно восстановить через суд, чем СПР сейчас и занимается.

Алексей Неживой (руководитель оперативного штаба НПНТ)

Алексей Неживой заявил: «Мы инспекции проводили. В «Озоне» ещё человеческое отношение. В «Вайлдберриз» и правовой и финансовый беспредел. Что-то из средних веков вспоминается и плантаций, на которых негры-рабы. Правовой беспредел должен быть урегулирован или приведёт к бунту. Ещё наши законодатели не могут подумать о том, что будут делать впоследствии с этими людьми (самозанятыми), как им пенсию платить. Рецепт один - коллективный договор с платформами».

Сергей Довгаль (руководитель юридического отдела НПНТ):

«Это будет год наступления на права трудящихся. Закон должен быть принят через несколько месяцев - общество его в глаза не видело. И ничего хорошего это не сулит!»

О проблемах самозанятых, поднятых профсоюзом в течении прошедшего года, можно смотреть тут.

https://dzen.ru/a/ZWdd4uEpRB8fTfk4

https://dzen.ru/a/ZWzvXVcgKRpYEsUl

https://dzen.ru/a/ZYs69O7IuQ9lcu9K