С новым, извините за выражение, годом...

Здравствуйте! С Новым годом!

Хотел добавить "с новым счастьем", да осекся - мы еще старое не до конца выхлебали...

Такого унылого Нового года и не припомню. Тост "За мирное небо!", считавшийся в советское время дежурно-тоскливым, приобрел в наше время новую актуальность, но веселей от этого не стало... В самую новогоднюю ночь вроде бы не бомбили, зато накануне отметились так, что то ли праздник, то ли поминки...

Теперь каждый может записать свое новогоднее обращение и выложить в YouTube. От кандидатов в президенты, которых еще даже не зарегистрировали, до профессора Соловья, который отправил Путина в холодильник, а тот все равно вещал на фоне Кремля, причем даже не в костюме, а так, в пальто на голую рубашку... Заявил, что стране предстоит идти вперед и созидать будущее... Было б странно призывать идти назад и созидать прошлое. Куда вперед? Какое будущее? Правда что ли, вместо группы спичрайтеров теперь искусственный интеллект трудится? Я, кажется, был единственным, кто не обращался ни к кому и ни с чем, а честно пил новосветский брют и слушал всю ту белиберду, которую положено.

Сложилось впечатление, что президентом у нас может быть кто угодно, даже Дед Мороз, если только сильно не выпьет.

То же с "Новогодним Огоньком" - официальный был не просто уныл, а отдавал даже не нафталином, а фальшивой колой мухосранского завода пиво-безалкогольных напитков. Нафталином он отдавал с Киркоровым, а без "голопопиков" - фальшивой колой.

Но и альтернативный "эмигрантский огонек", созданный про принципу блокчейна, тоже не порадовал. Несмотря на то, что "все лучшее" уехало, как-то не сильно отличалось от "худшего", которое осталось. Гребенщиков порадовал "свежей" песней про Дубровского - хорошая песня, но я ее слышал, кажется, еще в советское время... Таня Лазарева прочла превосходный кусок из Жванецкого, который уже давно умер... Остальное - вообще дискотека в колхозном клубе. Ну, может, теперь в Европе будет много поющих таксистов...

А.Б.