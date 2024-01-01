Кем ты хочешь быть? Беглецом или покойниокм?

Зеленский обратился к украинцам. Каждый украинец рано или поздно должен выбрать: быть беженцем или исполнить свой долг перед страной, заявил в новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Знаю, что однажды придется задать себе вопрос: кто я? Сделать выбор, кем он хочет быть. Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?» — сказал Зеленский.

Но есть ведь иной выбор - беженцем или покойником. И именно от такого выбора люди бегут. Не спешат в покойники, тем более, что семью героя после его гибели никто кормить не обещает...

Да и серьезного ответа на вопрос, за что умирать украинцам в этой войне, никто не дает. За безвиз, который нет успев ввести, тут же начали ограничивать? За право олигархов и дальше владеть всей Украиной? За независимость, которая уже обернулась неоплатными долгами и вечной кабалой?

Не все понимают, если что...