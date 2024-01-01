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Московский листок

Новый год в Донецке принес новые жертвы

Опубликовано 01.01.2024 в разделе комментариев 0

донецк жертвы
Новый год в Донецке принес новые жертвы

Обстрелять Донецк в новогоднюю ночь могло только «террористическое зверье», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации ранее сообщило, что в ночь на 1 января ВСУ выпустили по Донецку как минимум 15 снарядов из реактивных систем залпового огня. Под удар попали Ворошиловский, Петровский и Буденновский районы города.

По данным представительства, в общей сложности в Донецке после обстрела погибли четыре человека, ранения различной степени тяжести получили 13 человек. Повреждены несколько многоквартирных домов, гостиница, бизнес-центр, магазин и школа.

 А.Б.



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