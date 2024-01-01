Украина стала центром наркомафии

Президент Зеленский подписал указ о введении санкций против наркобарона Егора Буркина, известного также как «Мексиканец» (он сейчас живет в Мексике).

Егор Буркин создал огромную сеть производства и торговли наркотиками в России и Украине («Химпром»).

В России его арестовали в 2014 году, но он был выпущен на волю под подписку о невыезде, после чего сбежал и развернул масштабный наркобизнес на Украине. Со временем он его диверсифицировал в направлении создания сети мошеннических колл-центров, став одним из крупнейших игроков на этом рынке.

Считается, что Буркин имеет очень большие связи на уровне руководства силовых структур Украины.

Поэтому в экспертных кругах нет единого мнения, что означают санкции, а также недавние обыски СБУ в колл-центрах Буркина. Реальный ли это удар по Мексиканцу, либо профанация, чтоб показать борьбу с наркомафией и отмести обвинения в спайке украинских силовиков и Буркина.

Тем более, что Буркину, который ведет нелегальный бизнес, вряд ли критически опасны санкции СНБО.