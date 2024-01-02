Исторические идиоты Украины

Ничего особого, просто откомментировал кое-какие перлы речи Зеленского и смонтировал комментарий в ролик

https://www.youtube.com/watch?v=tR9LUDoKOyo

Дежурный артист-любитель из ансамбля артистов, подготовленных Федеральной службой охраны для исполнения роли Президента России, кратко прокукарекал новогоднее поздравление российским идиотам, мечтающим как можно быстрее прийти на выборы «путина».

А вот на Украине аналогичное поздравление украинским идиотам 20 минут пел не какой-то любитель, а профессиональный артист Зеленский, посему «спич» Зеленского заслуживает хотя бы краткого обсуждения. Итак.

Зеленский начал: «Дорогой народ! Дорогая Украина! Совсем скоро заканчивается 2023 год. Еще один год нашей независимости. Еще один год нашей борьбы за независимость. Еще один год войны. Войны за свою землю. За нашу свободу. Друг за друга».

Что касается свободы, то тот фашистский режим, который собирался и типа собирается установить на Украине Кремль, не намного отличается от фашистского режима, уже установленного на Украине Киевом. И если Кремль в очередной раз собрался в 2024 году фальсифицировать выборы артистов в роли Путина, то Киев просто не стал очередные выборы проводить – «видели глаза украинских дебилов, что выбирали в 2019 году, теперь ешьте до окончания войны, хоть повылазьте!».

Так что цель войны «за нашу свободу», - это цель войны за свободу киевских уродов вечно грабить граждан Украины, а цель войны «за свою землю» - это за возможность Киева грабить граждан «в границах 1991 года».

Почему Зеленский отменил выборы хотя бы на контролируемой территории, ведь такие выборы подтвердили бы законность пребывания у власти и его, и его фашисткой банды? Дело в том, что любой конкурент на выборах президента Украины спросит Зеленского, почему тот, зная с сентября 2021 года от США, что США заставят Кремль напасть на Украину, не стал сообщать о неминуемости предстоящей войны украинцам и миру, чтобы предотвратить эту войну? Конкурент спросит, почему Зеленский в марте 2022 года, когда война не длилась ещё и месяц, и когда Кремль обещал отвести войска на границы до 22 февраля 2022 года, Зеленский отказался от заключения победного для Украины перемирия и предпочёл губить граждан Украины в бессмысленной братоубийственной бойне? Нет, после таких президентских выборов Зеленскому надо будет не просто сбежать в Израиль, но и там спрятаться.

Итак, в своей новогодней речи Зеленский продолжил: «Но каждый найдет в этом году что-нибудь общее для всех украинцев. Главный итог года, главное его достижение: Украина стала сильнее. Украинцы стали сильнее». Это напоминает старую присказку:

«Жить стало лучше, жить стало веселее –

Шея стала тоньше, но зато длиннее».

Ведь единственное, что за прошлый год стало общим для каждого гражданина Украины, - это непомерно расширившиеся городские и сельские кладбища, это гибель десятков тысяч граждан Украины только ради того, чтобы власть фашистов Киева действительно стала сильнее за счёт гибели наиболее активной части населения. По данным США, потери Украины уже к началу ноября достигли 190 тысяч человек. Из них не менее 70 тысяч погибли, еще до 120 тысяч получили ранения, из которых не менее 50 тысяч остались калеками. При этом всего армия Украины насчитывает около 500 тыс. человек.

Зеленский вещает: «Многие не верили, что мы выдержим неделю. Мало кто верил, что выстоим 2022 год, не говоря уже о том, что мы выстоим 23-й. А сегодня мы встречаем 2024 год».

Надо сказать, что никто на Украине даже не думал, устоит ли Украина в прошедшем 2023 году, поскольку вся Украина верила, что в 2023 году вся территория Украины будет освобождена в результате пресловутого контрнаступления. Это много раз обещали Зеленский и Залужный, начальник разведки генерал Буданов, нештатный советник Арестович. А штатный советник Подоляк уверял, что летом 2023 года он будет пить кофе на набережной Ялты. Сейчас, правда, сделал вид, что ничего об этом не брехал.

Об этом грандиозном плане контрнаступления, в осуществимости которого Киев убедили в Вашингтоне, в Киеве сегодня никто не хочет вспоминать, а представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что заявления его начальника - главы ГУР генерала Буданова - о том, что ВСУ к лету «освободят» Крым и Донбасс с выходом на границы 1991 года, - были, видите ли, информационной операцией.

Вообще-то задача «информационной операции» - обмануть. Ну и кого Буданов обманул? Граждан Украины? Это да. Но является ли такой обман задачей разведки Украины?

А командующий ВСУ, генерал Валерий Залужный, назвал своей главной ошибкой в войне с Россией недооценку тех жертв, на которые может пойти Москва. В Киеве всё просто – ну, недооценили Зеленский и Залужный противника и обеспечили этой недооценкой гибель на российских оборонительных рубежах десятков тысяч граждан Украины – солдат ВСУ. А что тут такого? Это немецкие генералы прошедших войн после такого пускали себе пулю в лоб, а украинские генералы не такие – не какая-то там ливерная колбаса, - они настоящие командующие фашисткой власти.

В результате дебильных атак ВСУ 2023 года было Киевом захвачено 523 квадратных километра территории, и всё бы ничего, но Кремль в том году захватил 587 квадратных километров – на 50 квадратных километров больше. И пусть бы даже Кремль в ответ ничего не захватил, но эта захваченная Киевом земля, размерами примерно 25 на 20 километров, стоила ли тех десятков тысяч убитых граждан Украины?

Ещё, последний абзац, который я процитирую из этой речи Зеленского: «Это знает каждый, кто каждый день не спрашивает себя: а что я могу сделать? А живет по «должен делать больше, чем могу». Ибо это означает слово «победить». На нашем языке».

Ну, да, ну, да! На вашем языке.

Вот начальник разведки генерал Буданов, по кличке «Мамин пирожок», сделал больше, чем мог, – в 2023 году поступил в институт и параллельно своим служебным обязанностям будет учиться на политолога.

А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в 2023 году тоже сделал больше, чем мог, – он защитил диссертацию по юриспруденции и получил научную степень доктора философии в Одесской юридической академии.

А Верховный Главнокомандующий ВСУ, президент Зеленский, которого костюмеры одевают так, что он вроде фронтовик, и запретили ему бриться, чтобы вид был такой, что вроде он только из окопа высочил, ездит по миру выпрашивая деньги или, хотя бы, аплодисменты.

Оно и раньше правили Украиной какие-нибудь предатели, типа Мазеп, но таких идиотов в её истории ещё не было.