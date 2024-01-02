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Московский листок

Илон Маск сделал неутешительный прогноз на 2024 год

Опубликовано 02.01.2024 в разделе комментариев 0

новый год елка
Илон Маск сделал неутешительный прогноз на 2024 год

«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», – цитирует РИА Новости и ТАСС Маска в соцсетях.

Ранее миллиардер высказался о судьбе Украины. Маск считает, что Киев не сможет удержать свои территории, если не пойдет на переговоры с Россией. Украина может лишиться Харькова, Одессы и других городов.

А почему, собственно, именно прогноз Маска на новый год имеет такую особенную ценность, что его публикует даже ТАСС? Потому что у Маска много денег? Ну так в мире полно миллардеров. 21 из них вообще умер в прошлом году, не дожив до нового... Так каким же особенным знанием обладают сверхбогатые люди?

Нет, я понимаю, какая-нибудь полоумная отшельница Дуся-ни-разу-не-мытая общается с какими-то иными сферами, и они ей скаживают информацию прямо в мозжечок - если вы в принципе верите в "иные сферы", то нет ничего необычного в том, чтобы верить и прогнозам Дуси.

Или какой-нибудь епископ, осененный инвольтациями отдела высших церковных сношений...

Но у Маска-то откуда инвольтации? С Лондонской биржи?

А с другой стороны, прогноз, что новый год будет еще более безумным, распространенный РИА Новостями и ТАСС, выглядит реалистично...

А.Б.



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