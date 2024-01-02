Экологическая катастрофа в Херсонской области

Необычные природные явления были зафиксированы после уничтожения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
В херсонском Приазовье отмечены колебания уровня Азовского моря, изменение его солености, частые особо сильные ветра и увеличение популяции медуз.
«Связаны ли эти явления с катастрофой на Каховской ГЭС, предстоит ответить ученым после тщательного исследования накопленного эмпирического опыта», — добавил Сальдо.
Он также назвал произошедшее «величайшим преступлением», которое нарушило экологическое равновесие.
Ну так а как иначе? На глазах изумленной публики исчезло целое рукотворное море. Разумеется, со всем своим микроклиматом. Удивительные были места - теперь нет их.
Мы еще оценим минирование полей и разрушение мелиорации, Тонны обедненного урана в грунте и уход тысяч и тысяч рабочих рук, работавших на этой земле.
А.Б.
|
|
Ууу сволочи написал 02.01.2024 12:44
==1014== написал 02.01.2024 12:43
Интересно. Сколько он еще проживет?
Я даже не спрашиваю зачем россияне взорвали Каховскую ГЭС.