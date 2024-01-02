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Московский листок

Экологическая катастрофа в Херсонской области

Опубликовано 02.01.2024 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Экологическая катастрофа в Херсонской области

Необычные природные явления были зафиксированы после уничтожения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

В херсонском Приазовье отмечены колебания уровня Азовского моря, изменение его солености, частые особо сильные ветра и увеличение популяции медуз.

«Связаны ли эти явления с катастрофой на Каховской ГЭС, предстоит ответить ученым после тщательного исследования накопленного эмпирического опыта», — добавил Сальдо.

Он также назвал произошедшее «величайшим преступлением», которое нарушило экологическое равновесие.

Ну так а как иначе? На глазах изумленной публики исчезло целое рукотворное море. Разумеется, со всем своим микроклиматом. Удивительные были места - теперь нет их.

Мы еще оценим минирование полей и разрушение мелиорации, Тонны обедненного урана в грунте и уход тысяч и тысяч рабочих рук, работавших на этой земле.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Ууу сволочи написал 02.01.2024 12:44
И конечно никто даже не догадывается . И кто виновник разрушения каховской ГЭС. Не. Не. Это не мы. Твердит поганый телевизор. А кто. И зачем. Ради чего.
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...
==1014== написал 02.01.2024 12:43
Гауляйтер региона Владимир Сальдо.
Интересно. Сколько он еще проживет?
Я даже не спрашиваю зачем россияне взорвали Каховскую ГЭС.
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