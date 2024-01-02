Экологическая катастрофа в Херсонской области

Необычные природные явления были зафиксированы после уничтожения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

В херсонском Приазовье отмечены колебания уровня Азовского моря, изменение его солености, частые особо сильные ветра и увеличение популяции медуз.

«Связаны ли эти явления с катастрофой на Каховской ГЭС, предстоит ответить ученым после тщательного исследования накопленного эмпирического опыта», — добавил Сальдо.

Он также назвал произошедшее «величайшим преступлением», которое нарушило экологическое равновесие.

Ну так а как иначе? На глазах изумленной публики исчезло целое рукотворное море. Разумеется, со всем своим микроклиматом. Удивительные были места - теперь нет их.

Мы еще оценим минирование полей и разрушение мелиорации, Тонны обедненного урана в грунте и уход тысяч и тысяч рабочих рук, работавших на этой земле.

А.Б.