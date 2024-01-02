В Эстонии обогнали всех в бывшем СССР

В Эстонии с 1 января заработал закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола.

Это первая страна бывшего СССР, где стало можно вступать в брак независимо от пола.

Украина отстала. Еще в марте прошлого года в Верховную Раду Украины подали законопроект о регистрации однополых браков.

Однако не успели.

В России, как вы знаете, недавно запретили международную экстремистскую организацию ЛГБТ, причем независимо от того, существует таковая или нет. Тоже интересная инициатива. Так что нам однополые браки пока не грозят.

Но пора уже вводить законодательный запрет на сношения с дьяволом, и тоже независимо от того, верите вы в его существование или нет. И наказывать по всей строгости, наравне с изменой Отечеству, а отсутствие субъекта сношения смягчающим обстоятельством не считать.

А.Б.