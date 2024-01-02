Плюс две армии и корпус

В 2023 году в Вооруженных силах России сформированы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, а также 50 соединений и воинских частей — в том числе четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков, следует из сборника Минобороны, выпущенного по итогам прошлого года.

Первого декабря президент Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил на уровне 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

В августе 2022-го штатная численность Вооруженных сил была определена в 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих. То есть численность ВС увеличена примерно на 170 тысяч человек, в основном военнослужащих.

А.Б.