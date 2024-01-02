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Московский листок

Плюс две армии и корпус

Опубликовано 02.01.2024 в разделе комментариев 1

армия солдат
Плюс две армии и корпус

В 2023 году в Вооруженных силах России сформированы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, а также 50 соединений и воинских частей — в том числе четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков, следует из сборника Минобороны, выпущенного по итогам прошлого года.

Первого декабря президент Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил на уровне 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

В августе 2022-го штатная численность Вооруженных сил была определена в 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих. То есть численность ВС увеличена примерно на 170 тысяч человек, в основном военнослужащих.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Вона сколько ртов кормить надо
Ууу сволочи написал 02.01.2024 12:49
Одевать надо, вооружать надо, обучать надо, давать жилье офицерью и строить военные обьекты и производить оружие. И вот эти 2 мильена отчего же не понимаю Киев то за три дня не взяли и зачем с такой огромной численностью частичную мобилизацию было объявлять.
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