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Московский листок

Петербурге 3 тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь

Опубликовано 02.01.2024 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Илон Маск сделал неутешительный прогноз на 2024 год.

«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», – цитирует РИА Новости Маска в соцсетях.

Ранее миллиардер высказался о судьбе Украины. Маск считает, что Киев не сможет удержать свои территории, если не пойдет на переговоры с Россией. Украина может лишиться Харькова, Одессы и других городов.

А почему, собственно, именно прогноз Маска на новый год имеет такую особенную ценность, что его публикует даже ТАСС? Потому что у Маска много денег? Ну так в мире полно миллардеров. 21 из них вообще умер в прошлом году, не дожив до нового... Так каким же особенным знанием обладают сверхбогатые люди?

Нет, я понимаю, какая-нибудь полоумная отшельница Дуся-ни-разу-не-мытая общается с какими-то иными сферами, и они ей скачивают информацию прямо в мозжечок - если вы в принципе верите в "иные сферы", то нет ничего необычного в том, чтобы верить и прогнозам Дуси.

Или какой-нибудь епископ, осененный инвольтациями отдела высших церковных сношений...

Но у Маска-то откуда инвольтации? С Лондонской биржи?

А с другой стороны, прогноз, что новый год будет еще более безумным, распространенный ТАСС, выглядит реалистично...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Власти Харькова заявили о массированном ракетном ударе и прилетах в центре города

- Количество жертв обстрела Белгорода увеличилось до 25 человек, 5 из которых дети

- По Киеву выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал»

- В Японии возобновили движение поездов после землетрясений

- В Петербурге 3 тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь

- Аварийный сход боеприпаса с самолета, в селе Петропавловка Воронежской области разрушено несколько домов

 

1. Экологическая катастрофа в Херсонской области

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2. В Эстонии обогнали всех в бывшем СССР

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3. Плюс две армии и корпус

https://forum-msk.org/material/news/1...



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Петербурге 3 тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь
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