Обстрелы Белгорода в рамках избирательной кампании?

Сейчас только и вопросов про обстрелы ВСУ приграничных российских городов, в первую очередь Белгорода. Зачем? В чем военная ценность медицинского колледжа при университете или катка вокруг елки?

Говорят о психологическом давлении на население, но сейчас в Росси настроения граждан на действия государства практически никак не влияют, общественное мнение и государственная политика стали "несообщающимися сосудами". Вернее, сообщающимися исключительно посредством репрессивного аппарата.

И что толку убивать людей, и без того придавленных государственной машиной?

Говорят о мести, мол, вы по Киеву и Харькову, а мы по вам куда попало, благо между Харьковом и Белгородом 70 верст всего...

Но у меня другая мысль, высказать ее имею право.

Зеленский отменил выборы на время войны, а у нас они пройдут в марте. В принципе, можно было отменить им у нас, но в Кремле решили, что будут выгодно отличаться от киевского режима, если сохранят формальные демократические процедуры. В принципе, логично, даже если всем ясно, насколько процедуры на самом деле формальны.

И вот у нас уже открыто говорят о войне, но формально войны нет, не объявлено даже о военном положении, что дает возможность отменять выборы в том числе. Но мы же не отменяем, а "законы военного времени" вводим просто явочным порядком.

И тут - ловушка.

Заметили, что никто на западе не возмущен применением западных ракетных систем против мирного населения?

Россия удивлена молчанием Генсека ООН Антониу Гутерреша по теме удара украинской армии по Белгороду, заявил российский постпред Василий Небензя.

Ну так как еще будет удивлена, когда он скажет...

Надеюсь, все понимают, что день выборов в РФ станет "красной тряпкой" для противостоящей стороны? Военного положения нет, и выборы пройдут и в Белгороде, и в Курске, и в Брянске, не говоря уже о Севастополе, Донецке и Луганске.

И представим себе массированный ракетный удар по избирательным участкам!

Выборы сорваны? Нет? И то, и другое решение - это уязвимость. То есть возможность не признавать выборов в РФ на вполне рациональных основаниях - сорвались же в ряде регионов.

Жертвы среди мирного населения им простят, как простили сейчас погибших в Белгороде. Даже не простили - просто "не заметили"... А вот нарушение процедуры не простят.

Дальше уже по накатанной: нелегитимный режим, отсутствие субъекта для переговоров, обнуление всех международных договоров и соглашений... Дальше можно всё. Как с индейцами. Про взрывы на Манхеттене все слышали, а что Манхеттен, можно сказать, центр мира был куплен за несколько ящиков виски, все помнят?

А про Леонарда Пелтиера, индейского вождя, который сидит с 1977 года? Сидит по обвинению, которое даже не доказано. Помимо «Международной амнистии» за его освобождение высказывались Советский комитет защиты мира (и где тот СССР), Европейский парламент, парламент Бельгии, парламент Италии, парламент Канады, Верховный комиссар ООН по правам человека, президент Нельсон Мандела, епископ Десмонд Туту, Джесси Джексон, мать Тереза, Далай Лама, Дастин Хоффман, Мадонна, Стинг, Оззи Осборн, Кевин Спейси, Жан-Мишель Жарр, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Памела Андерсон, Йоко Оно... Очередной пересмотр дела назначен на 2024 год, уже после выборов в России. Пелтиеру стукнет 79, без малого, полвека в тюрьме...

Путину, понятно, столько не протянуть. Хотя кто знает... Однако ж международный суд, который не признают ни в России, ни в Америке, ордер выдал. Ждут чего-то...

А.Б.