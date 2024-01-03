Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Обстрелы Белгорода в рамках избирательной кампании?

Опубликовано 03.01.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Обстрелы Белгорода в рамках избирательной кампании?

Сейчас только и вопросов про обстрелы ВСУ приграничных российских городов, в первую очередь Белгорода. Зачем? В чем военная ценность медицинского колледжа при университете или катка вокруг елки?

Говорят о психологическом давлении на население, но сейчас в Росси настроения граждан на действия государства практически никак не влияют, общественное мнение и государственная политика стали "несообщающимися сосудами". Вернее, сообщающимися исключительно посредством репрессивного аппарата.

И что толку убивать людей, и без того придавленных государственной машиной?

Говорят о мести, мол, вы по Киеву и Харькову, а мы по вам куда попало, благо между Харьковом и Белгородом 70 верст всего...

Но у меня другая мысль, высказать ее имею право.

Зеленский отменил выборы на время войны, а у нас они пройдут в марте. В принципе, можно было отменить им у нас, но в Кремле решили, что будут выгодно отличаться от киевского режима, если сохранят формальные демократические процедуры. В принципе, логично, даже если всем ясно, насколько процедуры на самом деле формальны.

И вот у нас уже открыто говорят о войне, но формально войны нет, не объявлено даже о военном положении, что дает возможность отменять выборы в том числе. Но мы же не отменяем, а "законы военного времени" вводим просто явочным порядком.

И тут - ловушка.

Заметили, что никто на западе не возмущен применением западных ракетных систем против мирного населения?

Россия удивлена молчанием Генсека ООН Антониу Гутерреша по теме удара украинской армии по Белгороду, заявил российский постпред Василий Небензя.

Ну так как еще будет удивлена, когда он скажет...

Надеюсь, все понимают, что день выборов в РФ станет "красной тряпкой" для противостоящей стороны? Военного положения нет, и выборы пройдут и в Белгороде, и в Курске, и в Брянске, не говоря уже о Севастополе, Донецке и Луганске.

И представим себе массированный ракетный удар по избирательным участкам!

Выборы сорваны? Нет? И то, и другое решение - это уязвимость. То есть возможность не признавать выборов в РФ на вполне рациональных основаниях - сорвались же в ряде регионов.

Жертвы среди мирного населения им простят, как простили сейчас погибших в Белгороде. Даже не простили - просто "не заметили"... А вот нарушение процедуры не простят.

Дальше уже по накатанной: нелегитимный режим, отсутствие субъекта для переговоров, обнуление всех международных договоров и соглашений... Дальше можно всё. Как с индейцами. Про взрывы на Манхеттене все слышали, а что Манхеттен, можно сказать, центр мира был куплен за несколько ящиков виски, все помнят?

А про Леонарда Пелтиера, индейского вождя, который сидит с 1977 года? Сидит по обвинению, которое даже не доказано. Помимо «Международной амнистии» за его освобождение высказывались Советский комитет защиты мира (и где тот СССР), Европейский парламент, парламент Бельгии, парламент Италии, парламент Канады, Верховный комиссар ООН по правам человека, президент Нельсон Мандела, епископ Десмонд Туту, Джесси Джексон, мать Тереза, Далай Лама, Дастин Хоффман, Мадонна, Стинг, Оззи Осборн, Кевин Спейси, Жан-Мишель Жарр, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Памела Андерсон, Йоко Оно... Очередной пересмотр дела назначен на 2024 год, уже после выборов в России. Пелтиеру стукнет 79, без малого, полвека в тюрьме...

Путину, понятно, столько не протянуть. Хотя кто знает... Однако ж международный суд, который не признают ни в России, ни в Америке, ордер выдал. Ждут чего-то...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Петербурге 3 тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь
Петербурге 3 тысячи мигрантов доставили в полицию...
02.01.2024
Исторические идиоты Украины
Исторические идиоты Украины
02.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Обстрелы Белгорода в рамках избирательной кампании? (0)
Петербурге 3 тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь (3)
Плюс две армии и корпус (12)
В Эстонии обогнали всех в бывшем СССР (11)
Экологическая катастрофа в Херсонской области (7)
Илон Маск сделал неутешительный прогноз на 2024 год (22)
Исторические идиоты Украины (12)
Украина стала центром наркомафии (8)
Новый год в Донецке принес новые жертвы (10)
Кем ты хочешь быть? Беглецом или покойником? (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss