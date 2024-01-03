Патриарх Кирилл назвал войну с Украиной междоусобной, то есть гражданской?

Патриарх Кирилл призвал молиться о мире, справедливости, защите Отечества и прекращении «междоусобной войны», а также о Путине и «воинстве» — «тех, на ком лежит особая ответственность».

В начале ноября президент Путин наградил патриарха Кирилла премией главы государства за вклад в укрепление единства российской нации.

То есть можно считать, что определение "междоусобной войны", то есть по сути - войны гражданской, является не только церковной, но и государственной позицией.

В середине декабря МВД Украины объявило главу Русской православной церкви (РПЦ) в розыск. То есть сочла происходящее "внутренним делом", хотя патриарх Кирилл даже не пересекал границ Украины.

Так что, считаем, что идет гражданская война?

А.Б.