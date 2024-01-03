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Московский листок

Патриарх Кирилл назвал войну с Украиной междоусобной, то есть гражданской?

Опубликовано 03.01.2024 в разделе комментариев 1

украина война киев
Патриарх Кирилл назвал войну с Украиной междоусобной, то есть гражданской?

Патриарх Кирилл призвал молиться о мире, справедливости, защите Отечества и прекращении «междоусобной войны», а также о Путине и «воинстве» — «тех, на ком лежит особая ответственность».

В начале ноября президент Путин наградил патриарха Кирилла премией главы государства за вклад в укрепление единства российской нации.

То есть можно считать, что определение "междоусобной войны", то есть по сути - войны гражданской, является не только церковной, но и государственной позицией.

В середине декабря МВД Украины объявило главу Русской православной церкви (РПЦ) в розыск. То есть сочла происходящее "внутренним делом", хотя патриарх Кирилл даже не пересекал границ Украины.

Так что, считаем, что идет гражданская война?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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раб Божий Сорин И.Л.- евнух и заодно праправнук еврейских орендарiв
о вере , а давайте, на треть палочки написал 03.01.2024 12:22
, ведь подлинная история церкви богата, и в ней можно найти цитаты на любой вкус, в том числе противоположные. Есть древние церковные каноны, которые однозначно против героизации войны. И правило Василия Великого, это IV век, говорит, что солдат, вернувшийся с войны, на три года подлежит отлучению от причастия. Ну, в те времена это означало то же самое, что отлучение от церкви. Логика совершенно понятная, что нельзя воевать без ненависти. То есть ты воюешь ты ненавидишь, а значит, уродуешь свою душу. В православном понимании грех это рана, которую я причиняю прежде всего себе. Пожарник, который вынес из огня ребенка, тем не менее получил ожоги, поэтому нуждается потом не только в медали, но и в лечении. Так же и здесь: пришел с войны нужна реабилитация, чтобы не было всяких афганских, вьетнамских синдромов и так далее. Но затем, конечно же, восторжествовала точка зрения, более удобная для кесаря, что идти на войну это христианский долг и это подвиг. А если кто умер, то не переживайте, все солдаты попадают в рай. Я сейчас смотрю церковную прессу Первой мировой войны, и там этот шаблон в порядке вещей: кто отдал жизнь за веру, царя и Отечество, того Господь утешит в Царствии Небесном. Поэтому вы, родственники и односельчане , не переживайте, у вас на небесах появился новый молитвенник. Так что это совсем не новизна, это, увы, довольно старая штука.Вот опять же, сравнивая те проповеди Первой мировой войны и современные между ними есть огромное очень интересное различие. Те проповедники говорили все время в духе в том числе и древнерусских летописцев, что война это наказание Божие за наши грехи, можно назвать наказанием Божиим Великую отечественную за грехи комсомольцев дескать, его структуру преследовали, и за это пришлось 30 миллионам граждан положить жизнь. То есть тема, что Господь наказал нас этой войной за наши грехи, не за грехи украинцев или англосаксов, а за наши грехи, вот эта тема у современных попов отсутствует. И это, мне кажется, достойно внимания. Но и унынию стоит поддаваться. Это естественное и неизбежное человеческое чувство. Важно в нем не замыкаться. Потому что уныние может сказать правду и быть порождено правдой, а правда полезна. Опять же, каков повод для уныния? Если уныние из-за состояния моего здоровья, то понятно, что финал жизни каждого из нас, в принципе, известен. Есть уныние от поведения близких людей. Есть уныние, связанное с тем, что нет каких-то исторических или личных карьерных перспектив. Это разные вещи, и реагировать на них надо по-разному. Но в любом случае рецепт известен. Надо четко разделить обстоятельства жизни на то, что требует моей реакции, и то, что не требует моей реакции. То, что требует моей реакции, это то, что я могу изменить. Это понятный критерий зависит от меня что-то или нет. Я не могу остановить ураган, но могу закрыть окно, чтобы ураган не ворвался в мою кухню или в мою спальню. Это я могу сделать. А отменить врага не смогу. Могу позвонить друзьям, сказать: "Осторожно, кажется, ваше село тоже будет задето, не забудьте закрыть форточку и детей на улицу не отпускайте". Это я могу сделать. Поэтому, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться, в том числе своим кажущимся всесилием: вот я сейчас вот что-то скажу и мир изменится, а это не так. Но один из выходов из уныния переоценка ценностей.
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