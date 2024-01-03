Маск продолжает примеривать тогу всемирного пророка

Илон Маск предупредил, что перед человечеством стоит угроза большого демографического кризиса.

"Наибольшей проблемой, с которой сталкивается человечество, является демографический коллапс", - написал он во вторник на своей странице в X (ранее Twitter).

Ранее предприниматель заявлял, что из-за проблем демографии могут исчезнуть целые нации. Под угрозой, как отмечал Маск, в том числе культуры Италии, Франции и Японии.

Маск считает, что человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты.

"Человечество должно иметь базу на Луне, города на Марсе, и находиться там, среди звезд!" - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Вот охота же взрослому человеку пороть чушь?!

Чтобы хоть как-то заметно повлиять на демографию, нужно переселить на Луну и Марс половину Индии, и потом возить им туда мегатонны жратвы, поскольку колхозов на Марсе не предвидится.

Если уж быть предельно циничным, то война на Украине вносит куда больший вклад в решение демографического вопроса, чем все космические исследования. И я не только о прямых потерях - тут рождаемость в Африке с лихвой перекрывает всю убыль населения. Зато Европа совершенно на халяву получила несколько миллионов женщин и мужчин репродуктивного возраста, близких культурно и расово к местному населению.

Близящийся геноцид в Газе снимет с шеи человечества еще миллиона три потребителей продуктов питания и пресной воды - всех не убъют, конечно, но сгонят с места, и заставят, строго по Библии, в поте лица своего добывать хлеб свой. И что-то мне подсказывает, что не на Марс их выгонят...

А.Б.