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Московский листок

Токаев не будет больше избираться президентом

Опубликовано 03.01.2024 в разделе комментариев 0

казахстан токаев
Токаев не будет больше избираться президентом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о планах провести референдум по конституции и в 2026 году вновь принять участие в выборах главы государства.

«Это дезинформация», — ответил он на соответствующий вопрос.

Токаев также добавил, что произвольное внесение изменений в конституцию уже невозможно.

«Положение об избрании на пост президента только один раз больше никогда не изменится», — приводят СМИ слова казахстанского лидера, который добавил, что конституционная реформа не предназначена для того, чтобы продолжать вносить изменения в основной закон.

Как говорится, почувствуйте разницу...

А.Б.



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