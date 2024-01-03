Токаев не будет больше избираться президентом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о планах провести референдум по конституции и в 2026 году вновь принять участие в выборах главы государства.

«Это дезинформация», — ответил он на соответствующий вопрос.

Токаев также добавил, что произвольное внесение изменений в конституцию уже невозможно.

«Положение об избрании на пост президента только один раз больше никогда не изменится», — приводят СМИ слова казахстанского лидера, который добавил, что конституционная реформа не предназначена для того, чтобы продолжать вносить изменения в основной закон.

Как говорится, почувствуйте разницу...

А.Б.