О КРЕТИНАХ В ДОЛЖНОСТЯХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Написал работу об управлении людьми – управлении людьми везде, где ими надо управлять, но работа длинная, посему даю её на Новогодние каникулы, разбив на 4 части и планирую давать день за днём. Кому тема не интересна, вы уж простите меня, но это работа, которую я обязан давать, поскольку кроме меня об этом никто не пишет.

О теоретиках

Сейчас в мире всему учат теоретики – от физики до медицины, - не исключением является и процесс управления людьми.

Теоретики – это болтуны, они не отвечают за правильность того, чему учат, а эта безответственность приводит к следствию - в должности теоретиков лезут глупцы, сами не способные заниматься тем делом, которому учат.

Напомню, что ответственность - это не слово такое умное, это заранее предусмотренное наказание за получение не тех результатов, что требуются. Если такое наказание не предусмотрено, то и ответственности нет, а если за некую теоретическую болтовню не предусмотрена ответственность, то почему же теоретической болтовнёй не заниматься дураку и тупице? Почему такому дураку и ни стать физиком-теоретиком или теоретиком управления людьми?

По приезду в Москву в 1995 году, я, реальный управленец-практик, где только ни выступал с лекциями о бюрократической и делократической системах управления – от Академии управления при Президенте до просто собраний любопытных. И везде было одно и то же – если слушатели и проявляли любопытство, то преподаватели – теоретики - меня просто не понимали! Не понимали, о чём я рассказываю.

Не могу забыть, как ещё в 90-х аспирант кафедры управления производством МГТУ им. Баумана пригласил меня с лекцией на свою кафедру, слушали меня человек 10 профессоров и преподавателей, я чертил на доске схемы управления предприятием, показывал различия бюрократической и делократической систем управления, и в итоге не получил от публики ни единого вопроса. Потом спросил этого аспиранта, понравилась ли слушателям моя лекция, и получил в ответ: «Нет! Вы во время лекции руку в кармане держали!». Руку в кармане – это теоретики увидели, а практические приёмы управления за мозги теоретиков управления никак не зацепились! Но почему?

А они не видели практики того, чему учат, они лично не пробовали управлять, посему понять меня были не способны.

Сложилась ситуация, когда я пытаюсь вооружить людей правильными способами управления, а они не понимают, что я им предлагаю. Образно говоря, я предлагаю папуасам, уничтожаемым какими-то колонизаторами, взять на вооружение автоматы Калашникова, чтобы защититься от убийц, а папуасы не понимают, что я им даю. Они смотрят на автомат, и им кажется, что это «копьё» короче, чем их копья, и как «дубинка» очень неудобное, а грохот издаёт не такой убедительный, как бубен их шамана. Да и держу я это «копьё» не в руке, а на груди. С другой стороны, я белый человек и возражать мне как-то опасно, поэтому лучше делать вид, что ты ничего об автомате Калашникова никогда не слышал.

Видите ли, когда некие люди, особенно обучающие других людей, видят что-то неправильное, то они это критикуют, чтобы обучаемые не научились тому, чему не надо. А в моём случае все тупо молчат, как будто вообще ничего не слышали о делократии, хотя моя первая книга об управлении вышла 30 лет назад тиражом 120 тысяч экземпляров. И после этой книги я об этом 30 лет пишу и говорю.

Когда человек организовал собственное дело, то, скорее всего, он как-то научится управлять, но беда в том, что сейчас в мире повсеместно владеют делом одни люди - акционеры, а управляют этим делом другие - некие менеджеры, ну, а нанятые акционерами менеджеры, чтобы понравится хозяевам, учатся у теоретиков, да и вообще могут иметь совершенно иные цели управления, нежели этого хотят те же акционеры.

А что касается управления в сфере государства, то там вообще «полный северный зверёк». Депутаты, «пердизенты», министры в деле управления людьми - полные кретины! И комментируют их идиотские решения и мысли в СМИ такие же кретины-политолухи. А о журналистах в этих вопросах и говорить не приходится.

Свет истины в окошке Запада

Дам очень длинную цитату из статьи «Принцип Гудхарда» Анатолия Несмияна (известного также как Эль Мюрид) на тему управления людьми:

«Когда произносится фраза о том, что российская система управления резко деградировала, это воспринимается как некое декларативное заявление на уровне «верю-не верю», так как для рационального осмысления процесса требуется озвучить какие-то причинно-следственные связи, которые объясняли хотя бы направленность этого процесса.

Попробую описать одну из сторон происходящего на достаточно понятном (буквально на интуитивном уровне) примере.

Уже достаточно давно в российский управленческий понятийный аппарата введена такая характеристика как KPI (Key Performance Indicator) или по-русски «ключевые показатели эффективности».

Проще говоря, деятельность управленца (чиновника) оценивается по некоторому набору показателей, причем чем выше должность, тем набор шире. Вроде бы все правильно и надежно. И здесь возникает засада.

Чарльз Гудхарт, известный в профессиональном сообществе экономист и финансовый деятель, работавший в ведущих мировых финансовых структурах, бывший почти два десятилетия главным советником Банка Англии (в профессионализме человека с таким послужным списком сомневаться нет ни одной причины), в общем, он сформулировал закон — он же принцип — своего имени. Который в строгом изложении звучит так: «Когда мера становится целью, она перестает быть хорошей мерой».

В переводе на понятный язык (постараюсь сразу с примером): если индикатором эффективности сделать какой-то параметр работы (скажем, увеличение числа продаж), то работники, будучи неглупыми людьми, будут увеличивать число продаж любым способом — предлагая скидки, манипулируя или даже фальсифицируя данные. В итоге они зарабатывают бонусы, а фирма теряет прибыль и доход. Конечно, можно усложнить задачу и ввести целый ряд параметров эффективности, но закон Гудхарта неумолим — работники будут выполнять именно эти показатели, наплевав на все остальные. В России этот закон известен давным-давно и называется «работа на галочку».

Смысл понятен — какие бы критерии вы не вводили, все равно работа сведется к выполнению «галочек». В силовых ведомствах они именуются «палки». Есть такой анекдотический пример из советской практики: если план по выпуску гвоздей формировался в килограммах, заводы выпускали крупные и тяжелые гвозди в ущерб всем остальным сортам. Если план формировался в штуках, напротив — массово начинали производиться гвозди мелкого «формата». Все потому, что с директора завода спрашивали KPI (ну, тогда это называлось, конечно, иначе) по выполнению планового задания. План выполнен? Завод работает хорошо. Не выполнен? Никого не интересует, почему. План-закон, и хоть ты тресни.

Решения у закона Гудхарта нет (отметим этот вывод Гудхарда и Несмияна). Есть возможность снизить риски его выполнимости. Во-первых, динамически менять показатели, во-вторых, оценивать часть выполняемых работ не в рациональных величинах. И то, и другое — очень высокий уровень организации управления, который сам по себе требует зачастую нестандартных инновационных подходов и решений». https://e.kasparov.ru/material.php?id=654B2B9A66148

На этом закончу цитировать статью Несмияна. Вот он написал, что надо: «динамически менять показатели не в рациональных величинах нестандартных инновационных подходов», – вы поняли, что надо делать? Я – нет! Вот эдакому бла-бла-бла и учат в этих академиях управления.

В мире, в котором царствуют безответственные болтуны, только ленивый не сочиняет афоризмы или законы. Я тут недавно разбирал некий «эффект Даннинга-Крюгера», показав, что этот эффект не более, чем банальность. Так и в этом случае по вопросу управления афористически высказывается не практик управления, а теоретик управления и практик-спекулянт, некий Гудхард. Главное, что этот Гудхард иностранец, ну как русскому интеллигенту не внимать ему, запоминая непонятные слова как «Отче наш»?

И этот иностранец с апломбом учит уже не банальности, а откровенной глупости. Смотрите, согласно этому «закону», какой-то высокий начальник, акционеры или теоретики пытаются понять, хороший или нет некий руководитель. Но для оценки работы руководителя почему-то выбирают некий «ключевой показатель эффективности». А зачем это надо? Какой дурак это придумал? Скажем, автомеханик ремонтирует ваш автомобиль, а его работу оценивают по тому, насколько быстро он меняет колесо. И это всё, что можно сказать о работе механика? Если ты дурак и не способен понять, чем занимается автомеханик, то это всё.

И далее мудрый вывод Гудхарда – если требовать от руководителя добиваться высокого значения только этого показателя, то это плохо. Да уж – чего хорошего!

Однако среди управленцев-практиков таких мудаков не бывает – они понимают, зачем нужен автомеханик.

Вот эти «ключевые показатели эффективности» выдумывают вот эти Гудхарды – идиоты от теоретической экономики, консультирующие собрания тупых акционеров или руководящих дебилов. Сначала выдумают эти показатели для дураков, а потом их сами критикуют. И выдумывают они не один, а сотни таких «ключевых показателей эффективности», - каждый теоретик выдумывает свой показатель, а руководящие придурки заставляют подчинённых все эти показатели исполнять сразу и вместе.

Повторю, в 1993 году у меня тиражом 120 тысяч экземпляров вышла книга «Путешествие из демократии в дерьмократию и дорого обратно», а в 1995 году ей вдогонку тиражом 30 тысяч экземпляров вышла книга «Наука управлять людьми», в которых я подробнейшим образом рассказал, как и по какой причине появляются вот эти поганые «ключевые показатели эффективности» и появляются требования к руководителям исполнять их. Но я же не Гудхард. Кто меня в России будет слушать?

Пусть меня извинит Анатолий Несмиян, но для реального руководителя всё написанное им это не более чем бла-бла-бла. Всё как бы правильно, только не понятно, зачем это надо слушать? Особенно, если «Решения у закона Гудхарта нет», - как они оба утверждают. Решение есть – оно в замене бюрократической системы управления на делократическую.

Заметьте – ни Гудхард, ни Несмиян не говорят о цели управления, для них процесс управления и является целью – «динамически менять показатели не в рациональных величинах нестандартных инновационных подходов» можно только у процесса, а не у результата. Короче – неважно, куда ехать, важно ехать, как и лозунг, который любил Троцкий: «Движение – всё, конечная цель - ничто». Вот этот принцип становится главным законом бюрократии.

А между тем, решение проблемы есть, как только вы определитесь с конечной целью – со своим Делом.

Сталин экономике СССР такое дело определял и заставлял нижестоящих руководителей это Дело исполнять, и целью экономики СССР указывалось «обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества».

Не какие-то «ключевые показатели эффективности», а удовлетворение потребителя.

Вот если вы поймёте Сталина, а не западных придурков-теоретиков, то тогда целью руководителя будете ставить не мелкие гвозди, а истинную цель – всемерное обеспечение своих потребителей нужной им вашей продукцией.

Для умственного развития руководителей и просто для любознательных дам начало своей «Антибюрократической азбуки», написанной ещё в далёком 1991 году и которую я повторил в помянутой книге «Путешествие из демократии в дерьмократию и дорого обратно».

(Дать-то я дам, да кто же это возьмёт при наличии прославленных российской интеллигенцией Крюгеров и Гудхартов?)

Итак, цитирую себя образца 1991 года.

Антибюрократическая азбука

Не существует экономических методов управления, как не существует химических методов математики. Два плюс два равно четырем, сколько бы ни поливали это равенство серной кислотой. Математика - одно, химия -другое, и точно так же: экономика - это одно, а управление - другое.

Экономика рассматривает условия, при которых стоимость полученных в результате человеческой деятельности товаров и услуг будет выше стоимости тех товаров и услуг, которые были затрачены в ходе этой деятельности. Экономика основывается на законах, действующих в системе «товар - деньги - товар».

Управление рассматривает условия, в которые нужно поставить управляемого человека, чтобы он получил в ходе своей деятельности необходимый для управляющей инстанции результат. Управление основывается на законах поведения людей.

Если человек хочет работать с прибылью, он обязан сам изучать законы экономики и действовать в строгом соответствии с ними. Но если мы хотим, чтобы данный человек работал с прибылью, то мы обязаны действовать в строгом соответствии с законами поведения людей, - мы обязаны поставить подчинённого в соответствующие условия.

Основанные на этих законах принципы управления неизменны. Они едины при управлении страной, управлении воспитанием детей, управлении армией, заводом, сельским хозяйством или здравоохранением.

Кризис нашей экономики —тогда экономики СССР, а сейчас экономики колонии «Рашка» - это не кризис собственно экономики (в СССР, экономика, к примеру, как раз укрупнялась в полном соответствии со своими законами), кризис собственно экономики СССР - это кризис управления экономикой.

А дальше правительство СССР передало власть Съезду Советов, депутаты которого оказались ни по уму, ни по духу к этому не готовы. Страна пошла вразнос. Управление экономикой и всей страной стало преобразовываться под «гениальным» девизом: «Лучшее управление - никакого управления!» Легко предвидимое следствие – без управления, вернее, когда в управление СССР залезли бараны под командой подлецов, то СССР был уничтожен.

Итак, разговор об управлении людьми начну с принципов управления людьми, но начну уже в продолжении.

(продолжение следует)

От редакции: Юрий Мухин пишет: "Сейчас в мире всему учат теоретики – от физики до медицины, - не исключением является и процесс управления людьми".

Ничего не могу сказать про физику, ее изучал только на первом курсе, и в основном в прикладном аспекте - там, где это касалось применения в медицине. Но вот касательно курс медицины - видимо, Юрий Игнатьевич не очень в курсе, как ее преподают в последние 100-150 лет.

Теоретические дисциплины преобладают на первом-втором курсах, и то, скажем, нормальная анатомия изучается непосредственно в анатомическом театре, на самых натуральных трупах. Но это еще можно рассматривать как "чистую теорию". Но уже с четывертого семестра начинается изучение патологической анатомии, которое происходит в секционном зале, где преподают самые настоящие патологоанатомы. Не теоретики.

А с третьего курса начинается пропедевтика - это преподается уже в самой настоящей больнице, где кафедральные ассистенты и доценты ведут своих больных и рядом с постелю которых преподают студентам. И с течение времени васе преподавание вообще перемещается в больницы. На выпускном шестом курсе, еще называемом субординатурой, студенты и вовсе ведут больных в отделении по и-збранной специализации, лишь одинь раз в неделю отвлекаясь на курс суцдебной медицины - он тоже, кстати, проходит в бюро судебной медицины, и преподают там не какие-то "теоретики", а самые настоящие судмедэксперты.

И профессора клинических дисциплин, читающие лекции, - это не отдельные какие-то теоретики, а оперирующие хирурги, лечащие больных терапевты, принимающие роды акушеры-гинекологи. На военной кафедре - действующие старшие офицеры, нередко с боевым опытом ит уж точно служившие в частях на щтатных должностях.

Также точно построено обучение военному делу - там в училищах и академиях преподают офицеры и генералы с реальным опытом. Хрестоматийный пример - привлечение на курсы "Выстрел" белого генерала Якова Слащева, который читал красным командирам тактику, в том числе разбирая свой беовой опыт ывремен Гражданской войны. Было дело, во время такого разбора он даже повздорил с Семеном Буденным, которого критиковал за тактические ошибки. А другой хрестоматийный пример, когда Василий Чапаев повздорил с "теоретиком" в академии Генштаба - так роли теоретика выступал генерал Брусилов, при всем уважении к Чапаеву командовавший куда более значительным соединениями, нежели Чапаев.

А вот с преподаванием журналистики и правда беда - даже на факультете журналистики МГУ вы не увидите известных журналистов, зато полно кандидатов и докторов каких-нибудь наук. Наверно, стилистику русского языка и должны преподавать филологи, а не репортеры. Но вот теорию и методику редактирования неплохо, чтобы преподавали люди, мало-мальски знакомые с редактированием газеты или журнала... Ну, да какая журналистика, такое и преподавание...

И об искусстве управления, в которое входит и искусство манипулирования общественным мнением, можно сказать тоже самое.

А.Б.