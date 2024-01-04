Приглашение на казнь

Одна хорошая новость - обмен военнопленными, чуть меньше 350 украинских на примерно 330 российских. Хорошая новость в том, что в ней есть что-то человеческое.

Остальное не очень человеческое. Да и это - на фоне тех масс народа, которые участвуют в этой мясорубке в качестве фарша, триста человек туда, триста сюда... Но про человечески все же хорошо.

Вот Марк Фейгин призвал ответить на фарс с выборами президента - фарсом с альтернативными выборами через блокчейн... То есть ДЭГ наоборот.

По сути это все, что эмигрировавшая часть оппозиции может предложить неэмигрировавшей - то есть, ничего. Раньше предлагали еще записываться в вооруженные формирования с украинской стороны, но сейчас эта тема, видимо, признана неудачной. Несмотря на нелюбовь к сталинской диктатуре в массе народа, власовцев не любили еще больше. А сейчас и вместо Сталина диктатура куда менее симпатичная, а заместо Власова и вовсе нет никого...

В общем, предлагается зарегистрироваться в некой системе с биометрическим паспортом и голосовать за неизвестно кого - пока ничего не известно. Но регистрация по паспорту, когда твои данные уходят неизвестно кому... Марк невольно проговаривается насчет блокчейна - "нам помогут"... То есть не миллион беглых российских программистов, а какие-то "они дадут". Легко догадаться, что "они" те же самые, кто снабжает Украину оружием третьей свежести. Еще легче сообразить, чем рискует остающийся в России гражданин, зарегистрировавший в системе свои биометрические данные. В общем, тест на выявление в социуме процента дебилов с суицидальным комплексом.

А что на выходе ожидается, кстати?

Ну, допустим, "мы им покажем"! Что покажем? И кому? И будет ли кто-то на этот показ вообще глядеть? Путин не Горбачев, которому стало стыдно, и он ушел, развалив заодно страну. Путин уйдет только ногами вперед, и то разве со смеху...

Это технологии времен еще свободных Навального с Яшиным безнадежно устарели. У власти нет ни стыда, ни совести, а только то, что выросло и теперь неприлично торчит. Не только у российской. а у власти вообще в современном мире.

Сейчас европейские члены НАТО начнут передавать ракеты дальнего радиуса действия Украине - они показали свою эффективность в Белгороде. Именно в Белгороде, по мирному населению. Про роль ракетных обстрелов мирных городов РФ я говорил вчера - это одно из средств делигимации российской власти через срыв выборов. Ну и до кучи сто тысяч проголосовавших за кого-то в проекте Марка Фейгина - именно "до кучи".

Вы спросите что делать? К счастью, я не политик, и имею счастливую возможность не знать ответов на вопросы, которые ответов и не имеют. Мы живем в системе, где не предусмотрено хороших решений. Только плохие и очень плохие.

И к счастью, я могу не навязывать вам выбора. Я могу даже сказать, что у меня с Марком Фейгиным очень добрые товарищеские отношения, но стартовые позиции сегодня совершенно разные. Зарубежная и внутренняя оппозиция сегодня исходят абсолютно из разных точек в пространстве. Для зарубежной сегодня чем хуже, тем лучше. А для внутренней это "хуже" просто гибель, физическая. Правда, вместе с тем народом, интересы которого она пытается представлять.

А.Б.