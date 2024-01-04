Медведев назвал их своими именами

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев нецензурно выругался в ответ на заявление МИД Франции о законности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду.

По словам Медведева, россияне никогда не любили французов. Виной такого отношения — военные конфликты между странами в прошлом. Также бывший российский президент в грубой форме назвал французов людьми нетрадиционной сексуальной ориентации и лягушатниками.

«И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса — это "право на самооборону". Мразь. (...) Уроды», — высказался Медведев.

Я не согласен с Медведевым. Французов у нас любят. Дартаньян, Экзюпери, Бельмондо... Маршал Малиновский, советский министр обороны, молодым офицером служил во Франции в Первую мировую. Свободно размовлял по-французски.

А вот позиция МИД Франции, как и всей ОБСЕ - пидорская, извините, в плохом смысле слова. И тут я с Медведевым даже и не спорю.

Он, кстати, на финал был совсем неплохим президентом. Пил коньяк с Макаревичем, а не плевался с ним через границу. Сидел за одним столом с Удальцовым, причем рядом, а не на расстоянии в пять метров. И войну с Грузией выиграл за неделю. Но Абхазию с Южной Осетией присоединять не стал, так и живут независимыми.

А.Б.