Аргентина готова возобновить с Великобританией переговоры, чтобы быстрее урегулировать спор вокруг Фолклендских островов, говорится в пресс-релизе аргентинского МИДа.

Министерство отметило, что аргентинские власти считают острова незаконно оккупированными Великобританией с 1833 года.

«Правительство Аргентины желает поддерживать зрелые отношения с Соединенным Королевством, которые предполагают предметный и конструктивный диалог по всем вопросам, представляющим общий интерес, с целью создания атмосферы доверия, способствующей возобновлению переговоров»,— добавили в аргентинском МИДе.

Англичане в 1592 году открыли Фолклендские острова и в 1892-м признали их своей колонией. Аргентина спустя ровно сто лет, в 1982 году высадила на них войска.

Вооруженный конфликт длился 74 дня, аргентинские военные капитулировали.

Ситуация опять обострилась в 2010-м, после обнаружения на островах запасов нефти и газа. Ну и новый президент Аргентины - тоже фактор...

На референдуме в 2013 году 99,8% фолклендцев проголосовали за сохранение статуса заморской территории Британии - не дураки же они, фолклендцы.

В марте 2023 года Аргентина денонсировала пакт, касавшийся ведения административно-хозяйственной деятельности в районе Фолклендских островов. В рамках документа предусматривалось установление диалога между двумя странами для экономического развития островов.

В общем, ситуация отдаленно напоминает Крым лет на сто в будущее.

А.Б.