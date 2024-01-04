Пентагон срочно ищет аэродромы в прибрежных странах Западной Африки для размещения разведывательных БПЛА и отражения атак террористов.

США стремятся в срочном порядке разместить военные беспилотники в странах вдоль побережья Атлантического океана в западной части Африки, чтобы остановить распространение «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе организации признаны в России террористическими и запрещены), пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Американские военные рассматривают возможность использования аэродромов в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине, которые оказались под угрозой проникновения боевиков из Мали, Буркина-Фасо и Нигера. В трех последних странах из-за насилия со стороны террористов погибли около 41 тыс. человек, следует из оценок, которые приводит WSJ.

WSJ отмечает, что эти меры — признак сокращения военного присутствия США в регионе, так как прежде американские войска вместе с французскими силами поддерживали безопасность в центральноафриканских государствах. Ситуацию осложнила череда военных переворотов в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, в результате которых французским войскам приказали покинуть территорию.

Не это ли стратегическое поражение является причиной странной позиции французского МИДа про атакам на Белгород? Ну так на набережной Орсэ должны понимать, что Украина для России - это даже не Алжир для Франции, а скорее Прованс. А про Белгород и говорить нечего - как бы в Париже отнеслись к бомбардировке Лиона русскими ракетами откуда-нибудь из Северной Африки?

А.Б.