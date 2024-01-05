Запад готовится к превентивному ядерному удару

Вооруженные силы Украины нанесли самый мощный удар по Севастополю за все время войны. Видимо, после этого севастопольцы сильно полюбят Украину и захотят вернуться в ее состав обратно. Как же, ведь удар наносится самыми европейскими ракетами Storm Shadow, а европейское всегда самое лучшее...

Но я бы обратил внимание, что уже второй раз удар европейскими ракетами наносится по воинской части в районе Сак, которая обеспечивает дальнюю космическую связь, и на текущие военные действия влияния никакого не оказывает.

Можно подумать, от досады - куда смогли, туда и попали... Но использовали дорогую ракеты британского производства. А мы же понимаем, что в пусках и наведении таких импортных систем всегда где-то рядом присуствует представитель производителя. Скажем, во время трагедии "Курска" погибли и два находившихся на борту инженера с "Дагдизеля" - завода-производителя торпед, которые испытывались во время учений.

Естественно, со страной-производителем согласуются и полетные задания - никто не позволит "палить из пушки по воробьям", слишком дорогое удовольствие. Значит, цель была выбрана вполне сознательно.

А зачем наносит удар по узлу связи, который на текущие боевые действия никак не влияет? Просто из вредности?

Не думаю. Как не думаю, что случайно первым делом при отделении республик бывшего СССР начали уничтожать станции слежения и другие элементы Системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Без которой наша страна становится беззащитной от превентивного ядерного удара... Не только в Скрунде в Прибалтике, но и в Мукачево на Западной Украине, Хотя до порчи отношений с братской республикой было еще очень далеко...

И вот события 20 декабря прошлого года: в Солнечногорском под Алуштой повреждения получила антенна космической связи, которая используется для получения информации с космических аппаратов. И для этой цели были использованы целых три ракеты Storm Shadow, стоимостью около 2,5 миллионов долларов каждая!

Тогда же нанесено два или три удара теми же ракетами по в.ч. в Сакском районе - тоже с минимальным повреждением.

Наыверно, не надо быть очень проницательным, чтобы понять - западных "друзей" Украины очень интересуют объекты СПРН на территории России. В частности, готовится крупная поставка германских ракет Taurus - примерно таких же, но с дальностью действия до 500 километров. И как видим, ни ОБСЕ, ни ООН не возражают против использования их по объектам в глубине российской территории.

Давайте называть вещи своими именами - идет подготовка к превентивному ядерному удару, уничтожение СПРН на одном из направлений заметно облегчает ядерным силам противника задачу прорыва ПРО. Причем делается это не руками главного стратегического противника, США подчеркнуто дистанцируются, а руками ВСУ, которые вообще даже не член НАТО, при помощи членов НАТО, не располагающих ударными ядерными силами.

Что там мыслят наши стратеги - для меня, как и для всех - страшная государственная тайна... Зато наш формальный противник даже слышать не хочет ни о каких переговорах и ни о какой остановке боевых действий. Вся Украина - это всего лишь фишка в большой игре, и я не знаю, кто там у нас гроссмейстеры...

А.Б.