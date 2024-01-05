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Московский листок

Север Москвы мерзнет без света

Опубликовано 05.01.2024 в разделе комментариев 0

москва собянин
Север Москвы мерзнет без света

Жители сразу четырех районов на северо-востоке Москвы - Отрадного, Бибирева, Северного и Южного Медведкова - остались без света и главное, без тепла в 25-ти градусный мороз. Причиной аварии стал пожар на трансформаторной подстанции, о причинах которого ничего не говорится - ну пожар и пожар, загорелось и сгорело.

По словам местных жителей, некоторые дома уже переведены на резервные схемы энергоснабжения. Всего пострадало около 40 многоквартирных домов.

Но самое удивительное - почти полная тишина в прессе, такие, знаете, упоминания вскользь. Как не в Москве, а в Нижних Говнищах, не в аномальные морозы и не в период боевых действий.

Что до самой ситуации, то красивые газоны и тротуары шире проезжей части - это хорошо, конечно, красиво, но есть факторы, без которых хоть и не так красиво, но жизнь в городе вообще невозможна. Например, центральное отопление. И главная задача городских властей - это чтоб в домах было тепло, чтоб был свет, вода, и чтобы хлеб подвозили каждый день. Ну и чтобы не убивали на улицах, по пути в булочную. Если эти условия не выполняются, то нахрен они тогда не нужны вообще, эти городские власти.

И еще нужно как-то отчитываться перед избирателями, пусть и формальными, о проделанной работе. Тем более, что из бюджета на информирование граждан тратится очень много денег.

Так кто виноват? Украинские террористы или собственное родное раздолбайство? Я даже не скажу, что хуже. Мне хотелось бы, как гражданину и налогоплательщику знать, в какой унитаз спустили деньги от моих налогов - в департаменте ЖКХ или в УФСБ по Москве и области?

 А.Б.



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