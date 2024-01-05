ООН голосует за продолжение войны и геноцида

Генассамблея ООН проведет пленарное заседание после того, как Соединенные Штаты заблокировали в Совете Безопасности поправку России к резолюции по Газе, это произойдет 9 января после вето, наложенного Вашингтоном на заседании Совбеза 22 декабря прошлого года.

В этот день состоятся дебаты по ситуации, в отношении которой было наложено вето.

22 декабря прошлого года СБ ООН принял резолюцию о содействии расширению доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Перед этим Москва предложила к ней поправку, призывающую к немедленной приостановке боевых действий в анклаве.

Против голосовали США. Воздержались Швейцария, Великобритания, Албания и Япония. За внесение поправки в резолюцию голосовали остальные 10 членов Совбеза.

Казалось бы, почему Совбезу ООН не проголосовать за остановку войны и геноцида? Воюют ХАМАС и ЦАХАЛ, но гибнут в основном мирные граждане. Но нет, пусть убивают друг друга до полного уничтожения Газы.

И тут есть нюанс - Генасамблея ООН, конечно, примет резолюцию о приостановке боевых действий, но ее резолюции не обязательны к исполнению. В отличие от решений Совбеза...

Ну и потом, а если завтра еще примут решение об остановке войны на Украине? По прецеденту... А такого уж точно нельзя допустить.

А.Б.