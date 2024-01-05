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Московский листок

Европеец, пропаривай портянки!

Опубликовано 05.01.2024 в разделе комментариев 0

европа виза
Европеец, пропаривай портянки!

Как сообщает издание Daily Star, всплеск чесотки в Британии случился в конце 2023 года, в ноябре 2023 года количество фиксируемых случаев инфекции было вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Эксперты предположили, что распространение заболевания связано с нахлынувшими в страну беженцами с Украины.

Кроме чесотки, британцев начал косить туберкулез. Отмечается, что в минувшем году выявлено 4813 случаев, что на 7% больше, чем годом ранее.

Как говорится, "первые ласточки".

Войны всегда сопровождаются ростом инфекций. Чесотка и вши - это цветочки, а вот холера, тиф, другие кишечные инфекции - это ягодки. Ну и конечно, туберкулез, вирусные инфекции.

А чего хотели? Многие миллионы людей покинули места обычного расселения, буквально в чем были и с чем были. Кто с деньгами, а кто с чесоткой и первичным туберкулезным комплексом.

Ну а система здравоохранения в развитых странах, как показала недавняя история с пандемией ковида, к этому вызову не готова. Границы в Европе открыли, а вот единой системы санитарного контроля не создали. А в США и вовсе нет единой систмы здравоохранения, у каждого штата своя...

А на Украине водится еще такой зверь - лобковая вошь. Мелкая, не видно. Зато кусает... И разносит много чего.

А.Б.



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