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Московский листок

Рождество в сауне больше нельзя?

Опубликовано 06.01.2024 в разделе комментариев 2

закон полиция гетто
Рождество в сауне больше нельзя?

48-летнюю актрису из сериалов «Прокурорская проверка», «Москва. Три вокзала» и «Сердце матери» Галину Васютичеву задержали в московской сауне во время бисексуальной свингер-вечеринки, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, полиция доставила в ОВД 31 участника мероприятия, проходившего в ТЦ «Фэвор» на Волгоградском проспекте, на Васютичеву и еще одного участника вечеринки завели административные дела за мелкое хулиганство.

Mash сообщает, что нагрянувшие в сауну сотрудники полиции обнаружили 40 человек, некоторые участники, которым правоохранители предложили проехать в отдел, ответили нецензурной бранью, после этого большинство гостей мероприятия были задержаны, одного из них арестовали на 15 суток, остальных ожидает суд.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 31 участника массовой оргии. В отношении 10 задержанных, среди которых мужчины и женщины в возрасте от 21 до 48 лет, составили протоколы по статье о мелком хулиганстве.

А в чем "хулиганство"-то? В том, что люди в сауне голые? Или когда людей во время секса начинают арестовывать, они почему-то матерятся? Или у нас запрещен секс уже? Или как-то регламентирован: мальчик с девочкой в миссионерской позе можно, а два мальчика и девочка - уже нарушение общественного порядка?

Но больше всего зацепил возраст - актрисе 48 лет, неужели и в эти годы нельзя так, как тебе хочется? Или на время военных действий половая жизнь в стране должна останавливаться либо происходить строго по уставу... Стоп! Я устав хорошо помню, там про это дело вообще ничего нет.

По всему выходит, что ничего противоправного не происходило, люди парились, выпивали и немного имели друг друга всяко-повсяко... Нехорошо, конечно, с точки зренияч пуританской морали, но у нас мораль вроде не пуританская. Я б сказал, она у нас вообще никакая.

И куда смотрят депутаты? Пора уже вдогонку к Кодексу о семье и браке создавать Кодекс половой жизни граждан: куда и как, в каком численном соотношении, в каких местах... Ну и меру наказания: "а-ля важ" пять суток, с "черного хода" десять, а за колхозную баню все пятнадцать - не сталинские времена, чтоб людей в колхозы загонять...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: раб Божий Сорин И.Л.- дорогой Баранов! Скажу тебе честно, как перед Богом-
Это вы про всю сауну написал 06.01.2024 11:36
В Государственной Дуре или в Совете Педерации??
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раб Божий Сорин И.Л.- дорогой Баранов! Скажу тебе честно, как перед Богом-
я готов был бы согласиться с Григорием Ефимовичем, что не согрешишь, не покаешься, написал 06.01.2024 11:18
а не покаешься, как известно, не спасешься. НО. Но, если для того, чтобы покончить с шевченко-бандеровцами, надо одеться в семейные трусы и семейные пантолоны- оно того стоит. Но, боюсь этого не будет, поэтому и буковки не вижу смысла набирать. Дам наводящее соображение. Представь, что над нейтральными, подчеркиваю, нейтральными водами Средиземного Моря, летает эрдогановский беспилотник и корректирует хамасовские ракеты. Стало ли бы Государство Израиль заморачиваться нейтральностью тех вод? Так что мне, дорогой Главред, больше сказать нечего!
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