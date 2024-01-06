Израиль призывает страны выступить против суда ООН

МИД Израиля призвал посольства оказывать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах, чтобы они выступали против инициированного ЮАР процесса в суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа.
Об этом говорится в срочной телеграмме, отправленной израильским дипведомством.
«Стратегической целью Израиля является отклонение судом запроса о судебном запрете, воздержание от признания действий Тель-Авива в секторе Газа геноцидом и признание, что израильские военные действуют в соответствии с международным правом. Мы просим сделать немедленное публичное заявление о том, что ваша страна отвергает безосновательные обвинения, выдвинутые против Израиля», — сообщает Axios со ссылкой на телеграмму.
В общем, ничего необычного - МИД Израиля дает указания послам. Но предмет дискуссии - это геноцид. То есть не только мы тут видим в происходящем в Газе признаки геноцида, но и в ООН с высокой степенью вероятности могут оценить это точно также.
Это тем более удивительно, что страна, возникшая, по сути, по итогам геноцида евреев, сама оказалась обвиняемой в геноциде. И нельзя сказать, что совсем уж безосновательно... Увы, основания есть даже для суда ООН. Да и что как не геноцид - стремление ликвидировать Газу? А это намерение артикулировано официальными лицами Израиля...
А.Б.
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==1015== написал 06.01.2024 12:38
Напомню. Россия заблокировала это решение в СБ ООН.
А ответные действия государства Израиль на зверское нападение террористов ХАМАС это геноцид.
Ребята. С головой у вас все в порядке?
пока не перегниет крысиная шейка написал 06.01.2024 12:10
На вопрос нападения на Израиль Хамасом поясняю:
всячески необходимо поддерживать Израиль, так как религиозное течение Ислама необходимо категорически нивелировать - шибко злобная религия!