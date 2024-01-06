Израиль призывает страны выступить против суда ООН

МИД Израиля призвал посольства оказывать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах, чтобы они выступали против инициированного ЮАР процесса в суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа.

Об этом говорится в срочной телеграмме, отправленной израильским дипведомством.

«Стратегической целью Израиля является отклонение судом запроса о судебном запрете, воздержание от признания действий Тель-Авива в секторе Газа геноцидом и признание, что израильские военные действуют в соответствии с международным правом. Мы просим сделать немедленное публичное заявление о том, что ваша страна отвергает безосновательные обвинения, выдвинутые против Израиля», — сообщает Axios со ссылкой на телеграмму.

В общем, ничего необычного - МИД Израиля дает указания послам. Но предмет дискуссии - это геноцид. То есть не только мы тут видим в происходящем в Газе признаки геноцида, но и в ООН с высокой степенью вероятности могут оценить это точно также.

Это тем более удивительно, что страна, возникшая, по сути, по итогам геноцида евреев, сама оказалась обвиняемой в геноциде. И нельзя сказать, что совсем уж безосновательно... Увы, основания есть даже для суда ООН. Да и что как не геноцид - стремление ликвидировать Газу? А это намерение артикулировано официальными лицами Израиля...

А.Б.