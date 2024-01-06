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Московский листок

ВОЗ призвала возобновить ношение масок

Опубликовано 06.01.2024 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
ВОЗ призвала возобновить ношение масок

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал возобновить ношение масок и делать прививку от COVID-19 из-за роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией во многих странах.

«Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников»,— написал Гебрейесус в соцсети X (бывший Twitter).

В ноябре 2023-го глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о начавшейся в стране новой волне заболеваемости COVID-19. Центр имени Гамалеи заявил, что вакцина «Спутник V» утратила защиту от коронавируса, ее новый вариант готовятся выпустить в гражданский оборот к марту 2024 года.

А сейчас январь только начался. И что делать три месяца?

А.Б.



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