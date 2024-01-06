Об этом говорится в отчете, который опубликован на сайте Национального банка страны.

По данным регулятора, к 1 января 2024-го международные резервы Украины достигли 40,51 миллиарда долларов. В прошлом месяце они стали больше на 4,4% относительно ноябрьского показателя. Рост ЗВР в декабре был обусловлен валютными поступлениями от иностранных партнеров.

Украине удалось нарастить международные резервы после четырех месяцев их сокращения. Как отметил Нацбанк, в минувшем году государство получило «беспрецедентную мировую финансовую поддержку».

Естественно, Киев ничего не хочет слышать ни о каких мирных инициативах. С такими-то бонусами.

К примеру, Белоруссия, где заводы пашут в три смены, а колхозники не разгибают спины, сократила ЗВР на 128,2 миллиона долларов, до 8,13 миллиарда. А Украина, где по объективным причинам мало, что работает - нарастила ЗВР чуть не вдвое. Ну кто ж откажется от такой замечательной войны?

А.Б.