Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

За 2023 год Украина на 42% увеличила свои золотовалютные резервы

Опубликовано 06.01.2024 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
За 2023 год Украина на 42% увеличила свои золотовалютные резервы

Об этом говорится в отчете, который опубликован на сайте Национального банка страны.

По данным регулятора, к 1 января 2024-го международные резервы Украины достигли 40,51 миллиарда долларов. В прошлом месяце они стали больше на 4,4% относительно ноябрьского показателя. Рост ЗВР в декабре был обусловлен валютными поступлениями от иностранных партнеров.

Украине удалось нарастить международные резервы после четырех месяцев их сокращения. Как отметил Нацбанк, в минувшем году государство получило «беспрецедентную мировую финансовую поддержку».

Естественно, Киев ничего не хочет слышать ни о каких мирных инициативах. С такими-то бонусами.

К примеру, Белоруссия, где заводы пашут в три смены, а колхозники не разгибают спины, сократила ЗВР на 128,2 миллиона долларов, до 8,13 миллиарда. А Украина, где по объективным причинам мало, что работает - нарастила ЗВР чуть не вдвое. Ну кто ж откажется от такой замечательной войны?

 А.Б.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока не перегниет крысиная шейка написал 06.01.2024 12:43
Пока росия не вертает взад оккупированные территории на которых сейчас зверствуют росияне - о мирных переговорах и речи не могет быть.
Тараканистая Блядорусь отдала задарма росии весь свой военный запас включая продовольствие, одЁжу, строительный инвентарь, технику, порядка 40 тысяч солдат, поэтому и обнищало шибко.
Ответить
...
==1015== написал 06.01.2024 12:41
Так в чем проблема?
Прекращайте эту войну. Вы ее начали вам и резко заканчивать.
Отводите войска на границы 1991 года и все будут довольны.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Петербурге 3 тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь
Петербурге 3 тысячи мигрантов доставили в полицию...
02.01.2024
Исторические идиоты Украины
Исторические идиоты Украины
02.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
За 2023 год Украина на 42% увеличила свои золотовалютные резервы (2)
ВОЗ призвала возобновить ношение масок (0)
Израиль призывает страны выступить против суда ООН (2)
Рождество в сауне больше нельзя? (3)
Теория работы руководителей (3)
Европеец, пропаривай портянки! (24)
ООН голосует за продолжение войны и геноцида (4)
Север Москвы мерзнет без света (5)
Запад готовится к превентивному ядерному удару (26)
НАТО будет прирастать Африкой? (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss