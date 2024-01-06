За 2023 год Украина на 42% увеличила свои золотовалютные резервы

Об этом говорится в отчете, который опубликован на сайте Национального банка страны.
По данным регулятора, к 1 января 2024-го международные резервы Украины достигли 40,51 миллиарда долларов. В прошлом месяце они стали больше на 4,4% относительно ноябрьского показателя. Рост ЗВР в декабре был обусловлен валютными поступлениями от иностранных партнеров.
Украине удалось нарастить международные резервы после четырех месяцев их сокращения. Как отметил Нацбанк, в минувшем году государство получило «беспрецедентную мировую финансовую поддержку».
Естественно, Киев ничего не хочет слышать ни о каких мирных инициативах. С такими-то бонусами.
К примеру, Белоруссия, где заводы пашут в три смены, а колхозники не разгибают спины, сократила ЗВР на 128,2 миллиона долларов, до 8,13 миллиарда. А Украина, где по объективным причинам мало, что работает - нарастила ЗВР чуть не вдвое. Ну кто ж откажется от такой замечательной войны?
А.Б.
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пока не перегниет крысиная шейка написал 06.01.2024 12:43
Тараканистая Блядорусь отдала задарма росии весь свой военный запас включая продовольствие, одЁжу, строительный инвентарь, технику, порядка 40 тысяч солдат, поэтому и обнищало шибко.
==1015== написал 06.01.2024 12:41
Прекращайте эту войну. Вы ее начали вам и резко заканчивать.
Отводите войска на границы 1991 года и все будут довольны.