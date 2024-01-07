Сионобандеровские вечера в киббуце близ Диканьки

Друзья, если у вас нет чувства юмора и вы привержены немеркнущей классике, то вам на ледовый спектакль Навки "Вечера на хуторе" точно ходить не надо:))), оставайтесь дома. Но если чувство юмора в наличии и если вы способны объяснить вашему ребёнку, почему на малороссийском хуторе хатынки больше похожи на круглые хижины африканских догонов, почему Оксана, носатая что твоя Хава Альберштайн, примеряя черевички, танцует под Хава нагилу, почему вместо петербургских шпилей мы видим дубайские небоскрёбы, и почему дворец императрицы Екатерины II больше похож на Хогвартс, то вам сюда.

Обещаю вам, к 10-й минуте действа ваши недоумённые вопли "Что это, бл...ь, за х...ня???" сменятся экстатическим восторгом.

Колобок купил билет в первый ряд партера - у самого льда - и в итоге сорвал все цветы удовольствия: мало того, что артисты проносились прямо у него перед носом (Колобок боялся, что ему таки заедут в лобешник коньком), так ещё и ряженые колядующие с козлиными головами в цветных шубах, обносившие первый ряд корзинами с угощением (обычно колядующие ходят по дворам, выпрашивая деньги и сладости, а здесь наоборот, разносили вкусняшки зрителям) одарили Колобка сушками и пряниками. Вы будете смеяться, аккурат рядом с Колобком сидели точно такие же зрители, только почему-то огороженные дощечками - им пряников не предлагали - абсолютно такие же места в первых рядах партера, только за загородочкой: выяснилось, что это ВИП-ложа по 95000 р. за билет (в чём была разница с козырным местом Колобка за 3000 р., Колобок так и не понял - пока он жевал сушки, ВИП-гости сидели с преисполненными важности ёблами).

Первое, чем покоряют "Вечера на хуторе" - волшебный музыкальный синтез, микс самых красивых музыкальных культур мира - а самая красивая музыка на свете, вестимо, еврейская, греческая и украинская. В "Вечерах...." услышите и греческое сиртаки, и мелодичнейшие украинские песни, и рыдающий слоуфокс, и танго с кастаньетами, и зажигательное фламенко в исполнении Солохи (Маргарита Дробязко, которую отбитые литовские карлики лишили гражданства, выглядит то чистой байлаорой, а то и совсем Эсмеральдой на фоне готического Нотр-Дама), но в основном действо разворачивается под витальный фрейлехс и прочий ашкеназский клезмер, щедро приправленный ближневосточной дебкой и хорой а-ля "Приключения раввина Якова". Из пустынь израилевых гоголевская Диканька моментально переносится в пещеру горного короля: зловещее престиссимо Грига сопровождает выход гротескного чёрта, в котором Повиласа Ванагаса вы не узнаете ни за что на свете. Карикатурный чёрт, словно сошедший со страниц ж...доедского "Фёлькишер беобахтер" тридцатых годов, - ходячее пособие по антисемитизму, нечто среднее между иудейским Диббуком и Бафометом, - покупает душу сиволапого гоя Вакулы с издевательским глумежом, выдавая лунную походку под Майкла Джексона, а выплясывающие вокруг под гимны из Jеsus Christ Supеrstar чертенята напоминают фарисеев и саддукеев одновременно.

Дань Гоголю и книжно-хрестоматийному украинству - только периодически опускающийся на сцену его здоровенный горбатый (абсолютно семитский, кстати) нос и длинная чёрная шевелюра, живущие своей жизнью, и "Нiченька мiсячна" в качестве основной музыкальной темы. Кстати, нос Гоголя - отнюдь не единственный нос на сцене: по сцене периодически бегают огромные зловещие носы, отсылающие совсем не к коллежскому асессору Ковалёву, а к накокаиненному носу Зеленского. Кроме носов, отплясывает ещё и огромное ухо - вспоминается современная кинореминисценция, когда от асессора Ковалёва сбегает не нос и не ухо, а другая часть тела, также обозначаемая тремя литерами. Этим, собственно, весь Гоголь и исчерпывается. Украинская тема играет в "Вечерах....." в суперактуальном, бандеровском изводе - с культом смерти и прочего могильного морока, с поклонением губительному огню (горящий лёд - это вообще фишка всех шоу Навки, в прошлом году лёд горел в "Шахерезаде", в этом году навевает мрачные ассоциации с инфернальными бандеровскими ритуалами). Кстати, горит в спектакле не только лёд - горят, дымят и воняют деревья (Колобок, сидевший близко к сцене, боялся, что загорятся и вспыхнут декорации), - этакий суккот, закончившийся трагедией.

Помимо сионобандеровского глумежа, богатейшего музыкального фона, виртуозного катания и изобретательной хореографии, насладитесь этнографическим театром, рождественскими колядками, бродячим цирком и вполне профессиональным цирком-шапито со стреляющей пушкой, эквилибристами, воздушными гимнастами, прыгунами на батуте, а также самой Навкой (либо Аделиной Сотниковой) в роли императрицы Екатерины, Петром Чернышёвым в роли Григория Потёмкина (сиятельная парочка почему-то спускается в кровати откуда-то с небес), волшебной Камилой Валиевой почему-то в неблагодарной роли Одарки, а не более подобающей ей Оксаны. Озвучивают героев, кстати, невзирая ни на какие репутационные обструкции, всё тот же завсегдатай срамных вечеринок Киркоров (особенно проникновенно у него выходит "Помогать людям - благородно") да спонсирующая Збройнi Сили 404 Ани Лорак - не переозвучивать же из-за каждого нового хера в носке. Гуттаперчевый Евгений Кузнецов прыгает сальто назад На заднике каждый герой почему-то изображён чернокожим, но стойкая ассоциация возникает не с BLM, а с негритятами из мультика про Бонифация. Что курили постановщики, остаётся загадкой, но нам этого тоже, и побольше, побольше, пожалуйста! Мы тоже хотим так обдолбаться.

Музыкальный оргазм венчает сцену свадьбы Вакулы и Оксаны под зажигательного Бреговича, исполняемого колоритными трубачами из Гучи.

Вот такой азохенвей. Не поверите, но весь этот наркоманский дурдом оставляет ощущение праздника и отдохновения души, услаждения всех рецепторов и, без преувеличения, суперзрелища. Гоголю бы понравилось (он тот ещё безумный чёрт был).