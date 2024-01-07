Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством Христовым.

— Великий праздник наполняет мир радостью и любовью, утверждает идеалы добра и милосердия. Помогает каждому проявить свои лучшие человеческие качества. Рождество — это искреннее желание делиться душевным теплом, заботиться о близких и всех людях, кто нуждается в нашей поддержке, — отметил глава города.

В своем Telegram-канале Собянин пожелал москвичам праздничного настроения, крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также поздравил россиян с Рождеством и пожелал, чтобы свет Христа проникал в каждый дом и верующие делились им.

Так в изложении Рамблера - мэр поздравил, и патриарх - также... На поздравление мэра выделено 12 строк, на патриарха - две...

Я так понимаю, в кремлевской табели о рангах мэр Москвы и предстоятель церкви примерно так и соотносятся. Ну, либо как в старинные времена, мэра после отставки - патриархом, а патриарха - воеводой в Херсон...

Про замерзающий северо-восток столицы не упомянуто...

А.Б.