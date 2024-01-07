Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы "не дать России одержать победу".

Перед началом заседания депутатов партии в Верхней Баварии Зедер заявил, что поставка Taurus якобы даст возможность Киеву "отразить постоянные удары беспилотников и ракет".

Ранее депутаты бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), Сара Нанни (Зеленые) и Родерих Кизеветтер (ХДС) призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus, причем открыто заявили о необходимости наносить удары по России.

Позиция, на самом деле, логичная - Германия уже оплатила пересаживание россиян с БМВ и Фольксвагенов на китайские говно и переобувание с Саламандеров в тоже самое китайское. Теперь Россия мало что может сделать Германии: обещанный Лавровым ответный удар - это все же риторика, а не планы Генштаба.

А что мы реально можем в ответ на удары германских ракет по Белгороду, Брянску и Смоленску?

Отвечу - удар по любому объекту, связанному с РВСН или СПРН должен рассматриваться Россией как скоординированный удар стран НАТО, со всеми вытекающими последствиями.

А.Б.