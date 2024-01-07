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Московский листок

Германская оппозиция требует ударов по России

Опубликовано 07.01.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Германская оппозиция требует ударов по России

Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы "не дать России одержать победу".

Перед началом заседания депутатов партии в Верхней Баварии Зедер заявил, что поставка Taurus якобы даст возможность Киеву "отразить постоянные удары беспилотников и ракет".

Ранее депутаты бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), Сара Нанни (Зеленые) и Родерих Кизеветтер (ХДС) призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus, причем открыто заявили о необходимости наносить удары по России.

Позиция, на самом деле, логичная - Германия уже оплатила пересаживание россиян с БМВ и Фольксвагенов на китайские говно и переобувание с Саламандеров в тоже самое китайское. Теперь Россия мало что может сделать Германии: обещанный Лавровым ответный удар - это все же риторика, а не планы Генштаба.

А что мы реально можем в ответ на удары германских ракет по Белгороду, Брянску и Смоленску?

Отвечу - удар по любому объекту, связанному с РВСН или СПРН должен рассматриваться Россией как скоординированный удар стран НАТО, со всеми вытекающими последствиями.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Aleko 11 написал 07.01.2024 12:06
Никаких ударов по Белгороду, Брянску и Смоленску не будет.
Условия Германии для передачи Украине ракет - никаких ударов по территории РФ.
По оккупированным Оркостаном территориям, включая Крым - это да.
Они будут, шоб вы и не сомневались.
Вы это заслужили, уж звиняйте за суровую правду жизни
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