Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Российские танкеры не изменили маршруты через Суэцкий канал

Опубликовано 07.01.2024 в разделе комментариев 0

европа газ нефть
Российские танкеры не изменили маршруты через Суэцкий канал

Российские танкеры не изменили маршруты через Суэцкий канал, несмотря на то что некоторые компании теперь отправляют свои суда в обход Африки после атак йеменских хуситов на корабли, идущие через Красное море. Первая атака была зафиксирована 18 декабря, нападению БПЛА подвергся норвежский танкер.

Агентство Bloomberg пишет, что мировое судоходство готовится к отказу от маршрутов через Красное море на несколько недель. Это может обойтись компаниям в дополнительный 1 млн долларов на каждую перевозку и в семь-десять лишних дней в пути.

Хуситы объявили о намерении уничтожать связанные с Израилем или сотрудничающие с этой страной суда. Вполне возможно, что в данной ситуации Россия договорилась с Ираном о неприкосновенности судов, перевозящих российскую нефть.

Как сообщает Пентагон, с начала эскалации палестино-израильского конфликта хуситы совершили более 100 нападений на суда в Красном море. В американском оборонном ведомстве отметили, что через Красное море осуществляется более 10% мировой торговли.




Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Петербурге 3 тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь
Петербурге 3 тысячи мигрантов доставили в полицию...
02.01.2024
Исторические идиоты Украины
Исторические идиоты Украины
02.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Приватизация пришла в каждый дом в Климовске (0)
Российские танкеры не изменили маршруты через Суэцкий канал (0)
Германская оппозиция требует ударов по России (1)
Мэр поздравил, и патриарх - также... (2)
Сионобандеровские вечера в киббуце близ Диканьки (1)
За 2023 год Украина на 42% увеличила свои золотовалютные резервы (31)
ВОЗ призвала возобновить ношение масок (13)
Израиль призывает страны выступить против суда ООН (12)
Рождество в сауне больше нельзя? (23)
Теория работы руководителей (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss