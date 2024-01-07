Российские танкеры не изменили маршруты через Суэцкий канал, несмотря на то что некоторые компании теперь отправляют свои суда в обход Африки после атак йеменских хуситов на корабли, идущие через Красное море. Первая атака была зафиксирована 18 декабря, нападению БПЛА подвергся норвежский танкер.

Агентство Bloomberg пишет, что мировое судоходство готовится к отказу от маршрутов через Красное море на несколько недель. Это может обойтись компаниям в дополнительный 1 млн долларов на каждую перевозку и в семь-десять лишних дней в пути.

Хуситы объявили о намерении уничтожать связанные с Израилем или сотрудничающие с этой страной суда. Вполне возможно, что в данной ситуации Россия договорилась с Ираном о неприкосновенности судов, перевозящих российскую нефть.

Как сообщает Пентагон, с начала эскалации палестино-израильского конфликта хуситы совершили более 100 нападений на суда в Красном море. В американском оборонном ведомстве отметили, что через Красное море осуществляется более 10% мировой торговли.



