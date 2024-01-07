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Московский листок

Приватизация пришла в каждый дом в Климовске

Опубликовано 07.01.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Приватизация пришла в каждый дом в Климовске

В подмосковном городе Климовске 170 домов оказались без тепла из-за аварии на частной котельной, ситуация с отоплением остается тяжелой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вчера удалось запустить один котел. В самое ближайшее время мы запустим второй котел на 20 гкал на котельной завода. Это усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры. После этого мы сможем дать тепло в дома третьей очереди — ожидаем это к середине дня», — написал он.

После этого власти планируют запустить отопление в оставшиеся 33 дома.

Ну что ж, веселого Рождества! Частная котельная... Как там Чубайс в Израиле, не мерзнет? Не краснеет- это точно...

И что еще у нас частного из объектов жизнеобеспечения? Вода? Свет? Скорая, извините за выражение, помощь?

 А.Б.



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