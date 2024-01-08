Прессу начали "мочить" конкретно

Телевизионный журналист Павел Лобков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в социальных сетях рассказал, что его избили в центре Москвы.

По словам журналиста, его избили на Патриарших прудах, из-за его гомосексуальности.

«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя во дворе на Патриках», — написал он.

Ориентация Лобкова - новость, прямо скажем, древняя. И Патрики - это не Бирюлево и не Химки, где легкий бокс - норма жизни. И вот во дворе на Патриках немолодой и неагрессивный, но очень известный журналист получает "в торец" за просто так?

А просто можно стало! Иноагент же.

Есть новость и похуже - другой журналист, не столь известный, как Лобков, но сотрудничаший с "Рабкором" Бориса Кагарлицкого, иноагента, Александр Рыбин сорока лет от роду, обнаружен мёртвым на трассе в Ростовской области, недалеко от города Шахты, тело нашли рядом с автостоянкой. Без видимых следов убийства, но вскрытие покажет.

Александр последний раз выходил 30 декабря из Мариуполя, рассказывал о ситуации в городе...

И на третье. В частном доме в Краснодаре обнаружили тела двух человек, причиной их смерти предварительно называется отравление неизвестным веществом. Одна из погибших — 48-летняя шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова. Второй погибший ее 52-летний муж.

Тела обнаружили в комнате. С места изъяли пакет с порошкообразным веществом.

Ну, понятно, признаков запретного ЛГБТ в супружеской постели не обнаружено, зато есть "неизвестный порошок"... А что?

Если народного артиста можно, как нашкодившего студента, выставить на весь свет без порток, то почему нельзя щелкопера и бумагамараку? Престиж профессии журналиста сознательно опущен ниже нижнего. Можно стало - и в рыло, и замочить где-то на трассе, как бывалую плечевую. Или вот найти мертвой шеф-редактора государственного телеканала вместе с мужем и "неизвестным порошком"...

А.Б.