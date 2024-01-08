На место христанства приходят другие религии

В западных странах место христианства занимают другие религии, в лучшем случае храмы становятся мечетями, в худшем — увеселительными заведениями, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди после рождественской вечерни в храме Христа Спасителя.

Патриарх отметил, что в настоящее время в церковной жизни России происходят почти чудесные события — строятся и реставрируются храмы, обновляется духовная жизнь людей, храмы наполняются народом.

«Происходящее сегодня в России — это очень сильный сигнал всему миру, особенно западному миру, богатому, комфортному, но теряющему веру настолько, что место христиан занимают сегодня представители другой монотеистической религии. В лучшем случае закрытые христианские храмы передаются под мечети; а в худшем там создаются рестораны, кафе, увеселительные заведения», — добавил патриарх.

В Москве в Кафедральном соборе Храма Христа Спасителя на Рождество с патриархом, присутствовало порядка 2,5 тысяч человек. Всего в праздновании Рождества в России приняли участие свыше 1,4 млн человек, уточнили в МВД РФ.

То есть один из главнейший церковных праздников отмечает меньше 1 процента населения страны, считающейся оплотом православия! А 2,5 тысячи человек - это всего лишь четверть от полной вместимости ХХС! Не густо, прямо скажем... При том, что представители "другой религии", в той же "православной" Москве подчас не могут поместиться на праздники в мечетях, и молятся на улицах...

Не я сказал: "церковь процветает, когда бедствует". А "я есмь путь" сказал Иисус. То есть "делай, как я".

Но Иисус въехал в Иерусалим на осле, и то это был особый случай, в основном ходил пешком. А нынешние иерархи церкви перемещаются исключиельно на премиальных авто, а то и под охраной ФСО. Можно себе представить Иисуса под охраной преторианцев? Вот вам и "делай, как я"...

А.Б.