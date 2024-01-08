Система ПВО перехватила над Белгородской областью украинскую ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, сообщили в Минобороны.

А какие наземные цели может поражать переоборудованная ракета ПВО С-200?

Так она довольно мощная, боевая часть содержит 90 кг взрывчатки и 37 тысяч стальных шариков. Понятно, что попади такая ракета на плац во время построения, жертв будем много. А вот попав, допустим, в художественный музей в Таганроге, испортила только картины и частично здание. При этом даже как средство ПВО она отличается не слишком высокой точностью - вспомним, как во время учений именно такой ракетой был сбит израильский пассажирский лайнер далеко от места учений, над Черным морем.

И утверждать, что такая самоделка предназначалась для поражения военных объектов - это просто себя не уважать. Это как если бы палестинцы начали утверждать, что их "Кассамы", сделанные из водопроводных труб, предназначены для уничтожения укрепрайонов израильской армии.

Ясно, что расчет на попадание в жилые кварталы, где она может вызвать заметные разрушение и много жертв. Слава богу, сбили.

А.Б.