Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Владелец клуба "Мутабор" подарил мощи храму

Опубликовано 08.01.2024 в разделе комментариев 1

церковь рпц
Владелец клуба "Мутабор" подарил мощи храму

Предприниматель Михаил Данилов, владелец клуба «Мутабор», где прошла «почти голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери, который находится в Романовом переулке напротив Кремля. Об этом сам предприниматель и рассказал.

По его словам, частицы мощей он купил в Ватикане в ноябре и ждал января, чтобы подарить их церкви.

Михаилу Данилову принадлежит около десятка столичных клубов, и навряд ли их можно называть "богоугодными заведениями". Хотя кто может знать, что угодно богу?

Но выглядит глубоко в рамках возвращения традиций, когда владелица "дома терпимости" могла купить себе понимание в обществе, сделав щедрое пожертвование церкви от своих не самых невинных доходов.

А почему нет, собственно? Среди заповедей, врученных Моисею на горе Синайской, была заповедь "не убий". Но убийство, узаконенное государством, вполне допустимо, более того, может быть "делом доблести и геройства".

А прелюбодеяние, тоже запрещенное моисеевыми заповедями, чем хуже?

Согрешил в клубе "Мутабор", потом сбегал в Романов переулок, приложился к мощам, подаренным храму владельцем клуба, ну и вроде ничего. Можно свечку еще поставить, на храм пожертвовать.

А патриарх все интересуется. почему место его паствы занимают "представители другой монотеистической религии"?

На место христанства приходят другие религии

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
хрю написал 08.01.2024 11:25
был бы приличный культ но некрофилия все портит.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Петербурге 3 тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь
Петербурге 3 тысячи мигрантов доставили в полицию...
02.01.2024
Исторические идиоты Украины
Исторические идиоты Украины
02.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Владелец клуба "Мутабор" подарил мощи храму (1)
ВСУ бьет по Белгороду самоделками (0)
На место христанства приходят другие религии (0)
Прессу начали "мочить" конкретно (3)
Приватизация пришла в каждый дом в Климовске (8)
Российские танкеры не изменили маршруты через Суэцкий канал (4)
Германская оппозиция требует ударов по России (12)
Мэр поздравил, и патриарх - также... (3)
Сионобандеровские вечера в киббуце близ Диканьки (11)
За 2023 год Украина на 42% увеличила свои золотовалютные резервы (36)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss