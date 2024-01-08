Владелец клуба "Мутабор" подарил мощи храму

Предприниматель Михаил Данилов, владелец клуба «Мутабор», где прошла «почти голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери, который находится в Романовом переулке напротив Кремля. Об этом сам предприниматель и рассказал.
По его словам, частицы мощей он купил в Ватикане в ноябре и ждал января, чтобы подарить их церкви.
Михаилу Данилову принадлежит около десятка столичных клубов, и навряд ли их можно называть "богоугодными заведениями". Хотя кто может знать, что угодно богу?
Но выглядит глубоко в рамках возвращения традиций, когда владелица "дома терпимости" могла купить себе понимание в обществе, сделав щедрое пожертвование церкви от своих не самых невинных доходов.
А почему нет, собственно? Среди заповедей, врученных Моисею на горе Синайской, была заповедь "не убий". Но убийство, узаконенное государством, вполне допустимо, более того, может быть "делом доблести и геройства".
А прелюбодеяние, тоже запрещенное моисеевыми заповедями, чем хуже?
Согрешил в клубе "Мутабор", потом сбегал в Романов переулок, приложился к мощам, подаренным храму владельцем клуба, ну и вроде ничего. Можно свечку еще поставить, на храм пожертвовать.
А патриарх все интересуется. почему место его паствы занимают "представители другой монотеистической религии"?
На место христанства приходят другие религии
А.Б.
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хрю написал 08.01.2024 11:25