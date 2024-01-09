Из-за прорыва теплотрассы - ЧП на патронном заводе

В Подмосковье задержали начальника котельной и генерального директора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Задержан был также заместитель главы администрации городского округа Подольска. В его отношении подмосковный СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Он подозревается в том, что, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной, зная о необходимости проверки оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе.

5 января, то есть в самый жуткий мороз, часть Подольска осталась без отопления и подачи горячей воды из-за аварии, произошедшей на теплотрассе.

А я в изумлении, кстати, тоже самое чувство испытывает и независимый депутат от Тимирязевского округа Москвы Сергей Довгаль, кстати, избранный гражданамси уже в третий раз - то есть имеющий некоторый позитивны й опыт работы в городском хозяйстве.

Так вот, в старое доброе время в подобном случае, а это всегда случается в морозы, сначала прикладывались все усилия, чтобы ликвидировать аварию, а потом уже "снимали стружку" с виновных. А в этот раз Следственный комитет начал допросы и обыски буквально с первых часов аварии. А кто же должен был ликвидировать аварию, если виновные дают показания, и им некогда? Не следователи же с ОМОНом полезут чинить теплотрассу...

Приватизация пришла в каждый дом в Климовске

И отдельный вопрос о принадлежности котельной - говорили, что она-де частная, а теперь выясняется, что принадлежит патронному заводу... Или патронный завод тоже у нас теперь частный? Ну да, ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». И директор патронного завода задержан из-за аварии в котельной...

Если все это организовала СБУ, то спецоперация просто гениальная.

А.Б.