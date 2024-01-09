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Московский листок

Из-за прорыва теплотрассы - ЧП на патронном заводе

Опубликовано 09.01.2024 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Из-за прорыва теплотрассы - ЧП на патронном заводе

В Подмосковье задержали начальника котельной и генерального директора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Задержан был также заместитель главы администрации городского округа Подольска. В его отношении подмосковный СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Он подозревается в том, что, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной, зная о необходимости проверки оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе.

5 января, то есть в самый жуткий мороз, часть Подольска осталась без отопления и подачи горячей воды из-за аварии, произошедшей на теплотрассе.

А я в изумлении, кстати, тоже самое чувство испытывает и независимый депутат от Тимирязевского округа Москвы Сергей Довгаль, кстати, избранный гражданамси уже в третий раз - то есть имеющий некоторый позитивны й опыт работы в городском хозяйстве.

Так вот, в старое доброе время в подобном случае, а это всегда случается в морозы, сначала прикладывались все усилия, чтобы ликвидировать аварию, а потом уже "снимали стружку" с виновных. А в этот раз Следственный комитет начал допросы и обыски буквально с первых часов аварии. А кто же должен был ликвидировать аварию, если виновные дают показания, и им некогда? Не следователи же с ОМОНом полезут чинить теплотрассу...

Приватизация пришла в каждый дом в Климовске

И отдельный вопрос о принадлежности котельной - говорили, что она-де частная, а теперь выясняется, что принадлежит патронному заводу... Или патронный завод тоже у нас теперь частный? Ну да, ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». И директор патронного завода задержан из-за аварии в котельной...

Если все это организовала СБУ, то спецоперация просто гениальная.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Полоумный Пиздолиз Люськи шкребневой, Светки Кривоногих. Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока не перегниет крысиная шейка написал 09.01.2024 11:01
Работать на росии в военной промышленности, типа патронного завода, может только подонок и конченная мpазота, ведь прекрасно понятно в кого стреляют эти патроны!
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Рот на замке!
Путиноид написал 09.01.2024 10:38
Так вот, в старое доброе время в подобном случае, а это всегда случается в морозы, сначала прикладывались все усилия, чтобы ликвидировать аварию, а потом уже "снимали стружку" с виновных. А в этот раз Следственный комитет начал допросы и обыски буквально с первых часов аварии. А кто же должен был ликвидировать аварию, если виновные дают показания, и им некогда? Не следователи же с ОМОНом полезут чинить теплотрассу...
А.Б.
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40 лет назад, 31 декабря 1978 года, в Ульяновске произошла крупная коммунальная авария: в новогоднюю ночь температура опустилась до -44 градусов, котельная не выдержала, и город остался без тепла. В домах лопались батареи, люди надевали на себя все, что есть, чтобы согреться. Историк и публицист Геннадий Демочкин собрал воспоминания об этом жителей города и руководителей, ответственных за ликвидацию аварии, а также публикации СМИ разных лет о произошедшем.
.
https://73online.ru/r/zamorozhennyy_ulyanovsk-79_vospominaniya_o_samoy_strashnoy_kommunalnoy_avarii_v_istorii_goroda-74364
.
В декабре 1984 года в Бийске случилась страшная коммунальная катастрофа &#8211; жилые дома и предприятия оказались полностью размороженными.
.
Об авариях и катастрофах, тем более техногенных, в Советском Союзе говорить было не принято. Данные о самих событиях, их причинах и количестве погибших или пострадавших практически всегда скрывались. Благо, в условиях отсутствия интернета и других быстрых средств связи, сделать это было относительно несложно. В результате даже сегодня, много лет спустя, об этих трагических событиях знают далеко не многие.
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