Украина пошлет в бой 50 тысяч женщин. Для начала

Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны впервые приобрело 50 тысяч комплектов женской военной формы.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что количество украинок, присоединившихся к армии и различным военным формированиям, значительно возросло. В 2014 году общая численность женщин в ВСУ составляла 49 926 человек (из них военнослужащими были 16 557 человек), а к октябрю 2023-го в ВСУ насчитывалось уже 62 062 женщины, включая 43 479 военнослужащих.

Замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова заявляла, что сейчас в боевых действиях на Украине участвует «самое большое количество женщин в новейшей мировой истории».

В ВСУ отменили все ограничения по назначению и прохождению женщинами-военнослужащими службы на любых должностях (в том числе боевых) по всем группам военно-учетных специальностей.

Ситуация на Украине может ухудшиться настолько, что потребуется мобилизация женщин. Такое мнение высказала депутат Верховной рады от партии "Голос" Инна Совсун.

"Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны, - цитирует депутата агентство УНИАН. - Должно быть заявление - друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин".

А.Б.