В новом году могут начаться переговоры РФ и западных стран по урегулированию украинского конфликта, особенно если в США на выборах президента победит Дональд Трамп.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2024 года. В декабре рейтинг Дональда Трампа впервые превысил показатели действующего главы Белого дома Джо Байдена. По данным The Wall Street Journal, популярность Трампа достигла 47%, тогда как рейтинг Байдена держится на уровне 43%.

Ликвидация украинского кризиса напрямую связана с позицией Белого дома, вернее, от интересов того, кто возглавляет американскую администрацию. Байден выражает интересы оборонно-промышленного комплекса, который под шумок военной помощи Украине проводит масштабное обновление ресурсов, причем не только американских, но и всего НАТО. Каждый сгоревший "Брэдли" и "Леопард" - это победа американского ВПК. И ожидаемые поставки F-16 на Украину - это еще один этап обновления, теперь ВВС стран НАТО.

Трамп лоббирует в первую очередь интересы топливно-энергетического комплекса, на который политика военных санкций оказывает весьма отрицательное влияние. Равно и на весь внутренний рынок США, впервые официально по своей мощи уступивший мировое лидерство Китаю. А 10 процентов мировой торговли, осуществляющейся через Суэцкий канал, теперь работает на Китай, Индию и Россию, а западные компании платят своеборазный налог в 1 миллион долларов с каждого танкера, идущего в обход Суэца.

Торговле нужен мир, и это козырь Трампа.

А.Б.