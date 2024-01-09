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Московский листок

В конце года может начать заканчиваться война

Опубликовано 09.01.2024 в разделе комментариев 1

украина война киев
В конце года может начать заканчиваться война

В новом году могут начаться переговоры РФ и западных стран по урегулированию украинского конфликта, особенно если в США на выборах президента победит Дональд Трамп.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2024 года. В декабре рейтинг Дональда Трампа впервые превысил показатели действующего главы Белого дома Джо Байдена. По данным The Wall Street Journal, популярность Трампа достигла 47%, тогда как рейтинг Байдена держится на уровне 43%.

Ликвидация украинского кризиса напрямую связана с позицией Белого дома, вернее, от интересов того, кто возглавляет американскую администрацию. Байден выражает интересы оборонно-промышленного комплекса, который под шумок военной помощи Украине проводит масштабное обновление ресурсов, причем не только американских, но и всего НАТО. Каждый сгоревший "Брэдли" и "Леопард" - это победа американского ВПК. И ожидаемые поставки F-16 на Украину - это еще один этап обновления, теперь ВВС стран НАТО.

Трамп лоббирует в первую очередь интересы топливно-энергетического комплекса, на который политика военных санкций оказывает весьма отрицательное влияние. Равно и на весь внутренний рынок США, впервые официально по своей мощи уступивший мировое лидерство Китаю. А 10 процентов мировой торговли, осуществляющейся через Суэцкий канал, теперь работает на Китай, Индию и Россию, а западные компании платят своеборазный налог в 1 миллион долларов с каждого танкера, идущего в обход Суэца.

Торговле нужен мир, и это козырь Трампа.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 11 написал 09.01.2024 11:14
Дональд Фредович, подобно британскому премьеру Чемберлену, хочет заявить "Я привез вам мир", так?
Однако, ему УЖЕ суд запретил баллотироваться в 2-х штатах.
И вместо него от Республиканской партии на выборы может пойти Никки Хейли, которая полностью поддерживает Украину...
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