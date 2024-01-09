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Московский листок

Поэт Рубинштейн в реанимации, состояние крайне тяжелое

Опубликовано 09.01.2024 в разделе комментариев 0

убийство террор
Поэт Рубинштейн в реанимации, состояние крайне тяжелое

Лев Рубинштейн, попавший под машину в Москве, находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

76-летнего Льва Рубинштейна сбила машина, сделали операцию, в результате ДТП он получил переломы и черепно-мозговую травму.

И вроде не виноват никто...

Позиция Рубинштейна по поводу происходящего в стране известна. Как известна была и позиция Михоэлса, которого тоже сбила машина...

Лев Рубинштейн вместе с художниками Ильей Кабаковым, Андреем Монастырским, поэтами Дмитрием Приговым, Всеволодом Некрасовым стал одним из основателей московского концептуализма. Что сегодня уже мало, кому интересно.

А.Б.



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