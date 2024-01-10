Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что всегда считала Россию врагом Грузии, пишет «Грузия Online».

Зурабишвили считает, что Россия негативно относилась к Грузии в течение всего времени с момента получения независимости. По ее словам, такое ощущение всегда было и у нее самой, и у ее родственников. Заметим, родственников французских, поскольку и сама она француженка с грузинским происхождением.

В России же негативного отношения к Грузии и грузинам не было и нет. Не было ничего подобного и в Грузии, даже в самые тяжелые времена. Но сейчас, и именно во время президентсва Зурабишвили, антироссийские настроения формируются, надо сказать, не очень успешно. Но старательно.

Зурабишвили заявила, что как и ее отец, Леван Зурабишвили, она считает возможным объединение народа Грузии хотя бы потому, что у страны один враг — Россия.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили допустила фашистское высказывание в отношении русскоязычных жителей страны. Мдинарадзе ответил на заявление грузинского лидера, что ее возмущает нахождение в стране русскоязычных жителей.

Заметим, в основном русскоязычные жители Грузии сегодня - это оппозиционно настроенные к Кремлю люди, нередка уехавшие из России в связи с политической обстановкой. Но Зурабишвили это мало интересует, она нюансами не интересуется - хороший русский это мертвый русский...

А.Б.