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Московский листок

Президент Грузии считает Россию вечным врагом

Опубликовано 10.01.2024 в разделе комментариев 1

грузия война
Президент Грузии считает Россию вечным врагом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что всегда считала Россию врагом Грузии, пишет «Грузия Online».

Зурабишвили считает, что Россия негативно относилась к Грузии в течение всего времени с момента получения независимости. По ее словам, такое ощущение всегда было и у нее самой, и у ее родственников. Заметим, родственников французских, поскольку и сама она француженка с грузинским происхождением.

В России же негативного отношения к Грузии и грузинам не было и нет. Не было ничего подобного и в Грузии, даже в самые тяжелые времена. Но сейчас, и именно во время президентсва Зурабишвили, антироссийские настроения формируются, надо сказать, не очень успешно. Но старательно.

Зурабишвили заявила, что как и ее отец, Леван Зурабишвили, она считает возможным объединение народа Грузии хотя бы потому, что у страны один враг — Россия.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили допустила фашистское высказывание в отношении русскоязычных жителей страны. Мдинарадзе ответил на заявление грузинского лидера, что ее возмущает нахождение в стране русскоязычных жителей.

Заметим, в основном русскоязычные жители Грузии сегодня - это оппозиционно настроенные к Кремлю люди, нередка уехавшие из России в связи с политической обстановкой. Но Зурабишвили это мало интересует, она нюансами не интересуется - хороший русский это мертвый русский...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока не отгниет крысиная шейка написал 10.01.2024 12:07
Во время правления Ботоксной Вонючей Крысы у Грузии отобрали несколько приличных кусков их территории и присоединили к Рашке-пидорашке.
Также во время правления Менделя-алкаша под руководством Ботоксной Вонючей Крысы Рашка-пидорашка напала на Грузию и достаточно много убила грузин.
За что же нормальным грузинам (а не грузинским жополизам Окурка) уважать Рашку-пидорашку?
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