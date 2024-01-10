Президент Польши стал полицейским провокатором?

Польская полиция задержала в президентском дворце в Варшаве бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского. Вместе с экс-чиновником задержали и его бывшего заместителя Мачея Вонсика. Они прибыли во дворец по приглашению президента Польши Анджея Дуды.

При этом в момент, когда происходило задержание, самого главы государства в здании не было.

Их задержали по решению суда, вынесенного 9 января, то есть вчера.

В 2015 году Каминьского и Вонсика осудили за махинации с земельными участками и коррупцию, однако тогда Дуда решил помиловать их. В конце 2023 года в рамках этого же уголовного дела их обоих приговорили к двум годам заключения и лишили депутатского статуса.

Мне эта история нравится вся, целиком, от первого до последнего слова!

А.Б.