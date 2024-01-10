Тонна кокаина для питерских?

Таможенники нашли в контейнере в порту Санкт-Петербурга свыше 1 тонны кокаина стоимостью более чем 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ФТС.

Уточняется, что кокаин был обнаружен во время проверки контейнера, прибывшего из Никарагуа.

Если доза кокаина примерно полграмма, то можно предположить, что в питерском порту задержали больше 2 миллионов доз кокаина! Ясно, что это количество требует целой армии наркоманов - грамм кокаина на черном рынке стоит примерно 60 долларов, то есть где-то около 6 тысяч рублей. Для молодежи из подворотни дороговато, они травятся более дешевой дурью. А кокаин требует приличного материального благополучия.

То есть в Питере наличествует целая армия регулярных потребителей кокаина в верхних слоях общества. А Питер, понятное дело, кузница кадров для всей страны.

А мы еще удивляемя странности принимаемых управленческих решений. Да вы попробуйте, сидя на коксе, принимать какие-нибудь другое решения!

А.Б.