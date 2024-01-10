Тонна кокаина для питерских?

Таможенники нашли в контейнере в порту Санкт-Петербурга свыше 1 тонны кокаина стоимостью более чем 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ФТС.
Уточняется, что кокаин был обнаружен во время проверки контейнера, прибывшего из Никарагуа.
Если доза кокаина примерно полграмма, то можно предположить, что в питерском порту задержали больше 2 миллионов доз кокаина! Ясно, что это количество требует целой армии наркоманов - грамм кокаина на черном рынке стоит примерно 60 долларов, то есть где-то около 6 тысяч рублей. Для молодежи из подворотни дороговато, они травятся более дешевой дурью. А кокаин требует приличного материального благополучия.
То есть в Питере наличествует целая армия регулярных потребителей кокаина в верхних слоях общества. А Питер, понятное дело, кузница кадров для всей страны.
А мы еще удивляемя странности принимаемых управленческих решений. Да вы попробуйте, сидя на коксе, принимать какие-нибудь другое решения!
А.Б.
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Bushuck написал 10.01.2024 13:06
пока не отгниет крысиная шейка написал 10.01.2024 12:19
В 2019 годе Рашка еще полноценно состояла в международной программе ООН по контролю наркотиков.
Согласно предоставленным отчетам от Росии, на Росии в 2019 годе зафиксированно более 3 миллионов кокаиновых наркоманов!!!!!!!!!!!!
В 2019 годе в то же самое время в США зафиксированно кокаиновых наркоманов более 6 миллионов!
То бишь, в США кокаиновых наркоманов на душу населения оказалось меньше чем на Росии, хотя Росия находится очень далеко от Колумбии и подобных наркопроизводящих сран!!!!!!!!!!!!!!!!
И это неопровержимые факты!!!
Snu написал 10.01.2024 12:13