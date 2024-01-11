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Московский листок

Уничтожение оборонного завода морозом. Требуем национализации!

Опубликовано 11.01.2024 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Уничтожение оборонного завода морозом. Требуем национализации!

К нам в редакцию обратились работники и бывшие работники завода «Электроприбор» (Москва). Они рассказали о идущем прямо сейчас физическом уничтожении станочной базы уникального оборонного предприятия. А именно —

в настоящее время, в результате морозов и отключения завода от тепла (в связи с банкротством), температура внутри завода установилась в районе минус семи.

На хранение при такой температуре станки не рассчитаны. Тут даже техобслуживание полностью проблем не решает.

«Металл холодный, как лёд, смазка не принимается», - комментируют ситуацию работники.

А самые новые из находящихся на заводе станков, станки с ЧПУ (поставлены в 2016 году), обслуживать вообще невозможно, потому что они находятся в закрытых и, соответственно, опечатанных корпусах.

Напоминаем, данный завод ранее выпускал и ремонтировал приборы для корабельной навигации. Потом его директор, Муталиб Эмиралиев, совершил много чудес «эффективного управления» в деле разворовывания госзаказа, был осуждён и освобождён в день вынесения приговора (по отсиженному в СИЗО и под домашним арестом — https://dzen.ru/a/ZJIqHFhMygP87Kx9). А в январе 21-го года завод «Электроприбор» был признан судом банкротом.

Конкурсным управляющим был назначен Лев Шляпин, а затем отстранён (в ноябре 2023 года).

Причиной стало то, что Шляпин (пока ещё на заводе были финансовые средства) не предпринял ничего для возобновления производства, для оплаты подачи на завод тепла, для выплаты зарплат и задолженности трудовому коллективу. К настоящему моменту трудовой коллектив разогнан практически полностью (кого сократили, кого мотивировали уволиться).

Также Шляпина отстранили за то, что вообще не имел нужной квалификации для занятия своей должности (!).

https://dzen.ru/a/ZVpp_XPUagIU4FV9

Параллельно с отстранением Шляпина на заводе прошли крупномасштабные прокурорские проверки. Завод по прежнему стоит. Последний управляющий сразу обошёл цеха, обещал, что постарается передать завод в хорошие руки. А пока завод «Электроприбор» в ожидании оных хороших рук потихоньку вымерзает.

А ещё на заводе идут сокращения последних людей из персонала, поддерживающих существование завода в законсервированном режиме.

«Мы враги что ли? Почему заводу нельзя открыть тепло? Если какой-то руководитель нарушил - с него отбирайте, почему пострадали работники завода, почему пострадала наша страна (лишенная оборонного предприятия). Сейчас не такое время — у станочников станки отобрать и выгнать на улицу», – комментируют ситуацию сотрудники и бывшие сотрудники завода.

«Мы выпускали приборы для корабельной навигации, мы можем выпускать и иную нужную продукцию. У нас есть квалификация, у нас есть желание вернуться на завод. Климовский патронный завод сейчас собираются национализировать, наш тоже национализировать надо!» - считают работники.

С точки зрения автора материала – считают совершенно правильно. Интересно, согласятся ли с этой точкой зрения наши озабоченные возрождением промышленности власти? Как вы думаете?



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