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Московский листок

Украина готовит ядерную войну между США и РФ

Опубликовано 10.01.2024 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью. Это где-то 700 километров от ближайшей украинской границы. Дорогое удовольствие, а зачем? Что там такого в Саратовской области?

Сразу приходит в голову база Дальней авиации в Энгельсе, куда уже наносили удары украинские БПЛА. Но Дальняя авиация - это вовсе не про ту войну, что сейчас идет на Украине. Единственная страна, которую может интересовать база Дальней авиации в Энгельсе - это США как возможный источник первого удара в случае начала ядерного конфликта.

И мы знаем, что все свои операции ВСУ согласовывают с американским командованием. Только что, к примеру, вышла книга обозревателя WSJ, в которой он подробно описывает, как американское командование запретило Залужному попытку наступления на Крым. А удар по Саратову, выходит, не запретило...

Я уже писал, что любые атаки на объекты российской ядерной триады нужно рассматривать как попытку сместить баланс сил в системе ядерной безопасности. То, что США делают это руками своего сателлита, ничего не меняет - это непосредственная прямая угроза ядерной безопасности. То есть попытка спровоцировать ядерный конфликт, если кто-то не понимает.

Еще на похоронах Брежнева Маргарет Тэтчер высказалась, что политика ядерного сдерживания на основе баланса сил уберегала мир от ядерной войны десятки лет. Сегодня, как можно полагать, это в Вашингтоне уже никого не вдохновляет - появилась возможность раз и навсегда сместить этот баланс в сторону США, и не получить в ответ удара со стороны Стретегических ядерных сил России.

Скажем, претендент на пост президента США губернатор Флориды Рон Десантис считает Китай главной угрозой для безопасности для США. Россию он даже не упоминает. Потому что, несмотря на ядерное доминирование в мире России и США, со времен Брежнева СССР стремился улучшить отношения с США, резко ухудшившиеся после смерти Сталина. И в этих отношениях США всегда были атакующей стороной. И когда "кинули" Горбачева с сокращением НАТО после распада Варшавского договора, и когда вынудили Ельцина пойти на сдачу всех зарубежных позиций бывшего СССР, включая уничтожение элементов СПРН в бывших советских республиках, и когда Путин ликвидировал все зарубежные советские военные базы, включая Камрань во Вьетнаме и Лурдес на Кубе - причем и кубинские. и вьетнамские власти были против, а Москва была за!

Даже авантюра Хрущева, приведшая к Карибскому кризису, носила не наступательный, а оборонительный характер! Ядерный потенциал СССР в тот период в 10 раз уступал американскому, и размещение ракет средней дальности вблизи границ США только экономило для Союза силы и средства на ядерное сдерживание. Ракеты средней дальности не позволяли наносить удары ни по Вашингтону, ни по Калифорнии, ни по позиционному району американских РВСН в Скалистых горах - это было только оружием возмездия в случае начала войны.

А вот у США и сегодня имеется ядерное оружие за границей - и в Раммштайне (Германия), и в Инжирлике (Турция), и на Окинаве в Японии. Легко догадаться, против кого.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Путин приехал на Чукотку заместо Абрамовича

- Новая германская партия "Союз Сары Вагенкнехт" добивается переговоров по украинскому конфликту с требованием включить Россию в архитектуру европейской безопасности

- По поручению президента Путина впервые будет присуждаться Всероссийская муниципальная премия «Служение»

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