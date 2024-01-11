В 77 лет умер "геронтолог Путина"

Вот сейчас прочитал в солидном медиаконцентраторе заголовок: "Зарядка и стакан воды: специалисты назвали правила здорового пробуждения". Сразу стало интересно, специалисты - в чем? В правилах пробуждения? В употреблении воды стаканами?

Нашел только "доцента кафедры социальной психологии Самарского исследовательского университета имени Королева" и неназванных специалистов Роскомнадзора, тоже, видимо, из Самары.

Да с какого, извините, люди советуют всем подряд одно и тоже?

Особенно "эксперты рекомендуют начинать день в отрыве от гаджетов".

А я вот именно сейчас сижу за экраном компьютера, вот этот выпуск готовлю. Мне же советуют "специалисты": "Теряется время и на полноценный завтрак, гигиенические процедуры". То, что завтрак и процедуры никак не мешают гаджетам и наоборот - никак не комментируются. А я вот просыпаюсь и смотрю на гаджет на руке: сколько проспал, какой пульс и главное - который сейчас час?! Потом, опять же с гаджета, тольбко другого - какая температура на улице. Мне же надо как-то одеться для пробежки. Третий гаджет - тонометр, давление. С утра из-за выброса тех самых кортизола и эндорфинов давление слегка повышено, где-то 130 на 90.

Бегу свои пару километров, по ходу в парке на тренажере поднимаю своей вес с десяток раз. Дома - сразу чашку кофе! И никакой воды! Давление падает до 120 на 80. Самое время пить лекарства от гипертонии.

Но это сугубо мой индивидуальный график. Отработанный временем и основанный на консультациях с реальными специалистами в кардиологии. Это не говоря уже о моем собственном дипломе врача плюс последипломной специализации врача ЛФК и ВК. И все равно давать рекомендации всем подряд и на все случаи жизни не рискну. Да мало ли... Я вам порекомендую пробежку утром, а у вас, допустим, всего одна нога. Или из-за особенностей пищевода вы просто не в состоянии выпить залпом стакан воды. И о какой гимнастике идет речь? Цигун или силовой с гирями? Я вот после операции на сердце легко могу поднять любую гирю, но только один раз...

В общем, иногда смотрю разных коучей, и просто боязно делается за тех, кто следует их советам без разбора, без индивидуального подхода.

Вот к чему вся эта тирада?

В возрасте 77 лет умер директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, академик Хавинсон. Некоторые СМИ называли Хавинсона «личным геронтологом Путина», что не совсем точно, но...

В 2017 году в интервью «Фонтанке» ученый, ссылаясь на Ветхий завет, утверждал, что ресурс человеческого организма достигает 120 лет, а 100 лет — это минимум. А сам вот умер в 77...

Продолжительность жизни Владимира Путина академик на тот момент оценивал минимум в 20 лет. «Потенциал блестящий. Это десятки лет. Его ресурс очень высок», — утверждал Хавинсон. Ученый выражал восхищение Путиным и его образом жизни. «Он не пьет, не курит, занимается спортом. С него надо брать пример! Так должны вести себя все, молодые и не очень люди», — рассуждал он.

Я тоже не пью и не курю, и тоже много лет отдал тому же виду спорта, что и Путин. А вот год назад случился у меня инфаркт, на фоне того самого здорового образа жизни. И если бы не вовремя оказанная очень и очень квалифицированная врачебная помощь, включая сюда высокотехнологичную операцию, лежал бы сейчас и смотрел снизу, как картошка растет.

Никакой образ жизни и никакая физическая подготовка от атеросклероза, который развивается внутри каждого из нас, не спасает. Не слушайте дураков и неучей. Правда, хороший уровень физической подготовки, особенно знакомая каждому спортсмену метода "через не могу", здорово облегчает реабилитацию и восстановление. Но все очень и очень индивидуально, запомните.

На этом первый и последний курс коучинга заканчиваю.

А.Б.