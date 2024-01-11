Мы продаем нефть США

США в октябре впервые за полтора года импортировали из России нефть, а в ноябре сделали повторную закупку.

Вашингтон в марте 2022 года ввел запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. Последнюю партию "черного золота" американские компании закупили в апреле того года.

Согласно данным статистического ведомства, в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России. Стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов.

Вот мне интересно, не почему они покупают, а зачем мы продаем?

У них полно собственной нефти, но они свои запасы берегут, вот только при Трампе ненадолго распечатали, а потом - стоп!

И потом, они нам платят рублями? Или индийскими рупиями? Или долларами?..

Тогда интересно - как? Как обычно на счета в американских же банках, чтобы потом конфисковать и передать Украине - законопроект уже прошел первое слушание в Конгрессе? Белый дом готов поддержать законопроект о конфискации замороженных российских активов, чтобы в дальнейшем передать их Украине, сообщает агентство Bloomberg.

Или на валютные счета в Сбербанке, чтобы потом заблокировать вообще всю валюту в РФ?

Это как вообще? Приступ государственного мазохизма? Или такая высшая государственная политика, что понять ее могут только пациенты бывшей больницы имени Кащенко?

А.Б.