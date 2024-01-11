Новый класс продолжает расти

Как сообщает ФНС РФ, число самозанятых в России выросло к концу 2023 года на 41% по сравнению с декабрем 2022 года и составило 9,279 млн человек.

В декабре 2023 г. зарегистрировались самозанятыми 360 тысяч человек, а 130 тысяч снялись с регистрации.

41% россиян готовы работать на фрилансе. Из них 29% – для подработки, 12% — для постоянной занятости.

Свыше 70% россиян хотя бы раз задумывались об открытии собственного бизнеса. Регистрировать компанию потенциальные предприниматели не считают необходимым: почти половина считает достаточным получить статус самозанятого.

Как показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru, в России услугами самозанятых пользуются 17% предприятий и организаций. Это примерно каждая шестая компания в стране.

А.Б.