В России растет число стерилизованных женщин

Число операций по стерилизации женщин в России по итогам 2022 года достигло максимума с 2006 года — 15 тысяч таких вмешательств, или 44,6 стерилизации на 100 тысяч женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Это следует из опубликованного в конце декабря статистического сборника «Здравоохранение в России 2023».

В последний раз показатели были выше в 2006 году — более 17 тысяч таких операций, следует из предыдущего отчета Росстата.

В России разрешается выполнять стерилизацию как женщинам, так и мужчинам только по достижении 35 лет и при наличии у них не менее двух детей. Исключение составляют только те ситуации, когда стерилизация выполняется по медицинским показаниям. Среди них — лейкоз, разрыв матки, шизофрения и тому подобное.

При этом с ростом популярности процедуры по стерилизации, другие методы женской контрацепции становятся менее востребованными. Так, число женщин, использующих гормональную контрацепцию, упало с 2010 года более чем на 20%, а тех, кто использует внутриматочную спираль, — на 88%.

Интересно, а у нас все с абортами пытаются бороться... А тут каждый год хирургическое бесплодие организуется огромному числу женщин. И как-то все в порядке считается...

А.Б.